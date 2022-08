1. FC Rot-Weiß Achim erkämpft 2:2 gegen VSK

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Traf in der ersten Minute: Behcet Kaldirici. © von Staden

Wer hätte das vorher gedacht: Fußball-Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim, wahrlich nicht überzeugend in die Saison gestartet, überraschte am Sonntag mit einem 2:2 (1:2) gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck.

Achim - „Die Mannschaft hat eine tolle Leistung geboten, immer die Kompaktheit gehalten und sich den Punkt überaus verdient“, freute sich Coach Konstantinos Efeoglou nach Duell mit dem haushohen Titelfavoriten.

Entgegen der bisherigen Herangehensweise traten die Gastgeber wie angekündigt defensiver auf. „Mit Daniel Freund um Tom-Luca Hügen hat unsere Defensive ungeheure Sicherheit bekommen, ein Kompliment an die Sechser und die gesamte Abwehr. Der Plan ist voll aufgegangen“, sparte Efeoglou nicht mit Lob. Dabei hätte noch mehr als der eine Punkt herausspringen können.

Behcet Kaldirici trifft in erster Minute

Denn nach der 1:0-Führung durch Behcet Kaldirici, der per Doppelpass mit Zinar Yoldas die VSK-Abwehr aushebelte, bereits in der ersten Minute wurden zwei Treffer der Rot-Weißen aus des Trainers Sicht zu Unrecht aberkannt: „Einmal hat Tommy Hügen den Ball vorm Abschluss mit der Brust angenommen und nicht wie vom Schiri entschieden mit der Hand. Und das zweite Mal stand er nach Zinars Diagonalpass bei seiner Volley-Abnahme nicht im Abseits.“

So durfte Osterholz den Spieß noch vor der Pause umdrehen. Felix Westphal wurde beim 1:1 (31.) vorm Strafraum nicht am Schuss gehindert. Karim Kanafani traf im Anschluss an eine Ecke aus dem Gewühl heraus zum 1:2 (45.). Doch die Achimer setzten dem Favoriten auch nach dem Wechsel durch frühes Pressing zu. Das 2:2 markierte Zinar Yoldas, als er die Kugel nach Schnez-Flanke im Strafraum volley einschob (51.). In der Folge vergab Ferhat Senci zweimal vorm Keeper sogar den möglichen Sieg.