Drei Platzverweise und eine Spielunterbrechung bei RW Achims Abstieg

Von: Frank von Staden

Teilen

Schiedsrichter Marvin Hauschild (Mitte) unterbracht die Partie in Hälfte zwei für einen längeren Zeitraum, teilt diese Entscheidung Visselhövedes Keeper Max Kregel und den völlig verdutzten Faruk Senci in dieser Szene mit. © von Staden

Während sich der VfL Visselhövede nach einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC RW Achim durch die Treffer von Daniel Reuter (8.) und Timm Grewe (53.) per Strafstoß ein Endspiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga am letzten Spieltag gesichert hat, müssen die Rot-Weißen nach dieser Niederlage den Gang in die Kreisliga antreten.

Achim – Und diesen Abgang inszenierten die Hausherren mit einem echten Knall. Drei Platzverweise handelten sie sich dabei in Halbzeit zwei ein, schimpften in dieser wie die Rohrspatzen über fast jede Entscheidung von Schiedsrichter Marvin Hauschild, der sich dann auch genötigt sah, die Partie für etwas mehr als zehn Minuten zu unterbrechen, da er sich bedroht fühlte. „Diese ganze Hektik hat letztlich nur uns in die Karten gespielt. Denn Achim war spielerisch sicher nicht schlechter als wir. Doch nachdem sie sich dann die Platzverweise eingehandelt haben, hatten wir quasi frei Bahn zu einem ganz wichtigen Dreier, der uns aber leider noch nicht die Klasse sichert“, konstatierte da später Visselhövedes Mirko Peter. Und er zeigte gar ein gewisses Verständnis für die Platzherren, sagte: „Sicher fielen einige Entscheidungen nicht gerade glücklich für sie aus.“ Dem pflichtete Achims Interimscoach Necati Uluisik bei: „Was da in der zweiten Halbzeit gegen uns gelaufen ist, hat einen ganz faden Beigeschmack!“ So gab es in diesem Spiel, wo es für beide Teams quasi um alles ging, zahlreiche 50:50- sowie Kann-Entscheidungen, bei denen die Rot-Weißen ihrer Meinung nach einfach zu schlecht wegkamen. So zum Beispiel kurz nach dem 0:1, das Finn Vollmert stark vorbereitete und Reuter völlig freistehend erzielen durfte, als Faruk Senci hörbar von VfL-Keeper Max Kregel im 16er zu Fall gebracht wurde, der Pfiff aber ausblieb (32.). Beim 0:2 rammte Ahmet Kaldirici Reuter nach Konter im 16er weg – da ertönte der Pfiff. „Was von da an dann gegen uns lief – eine Frechheit. Aber egal, ich scheiß’ auf diese Liga“, konnte sich da später der sportliche Leiter Kostas Efeoglou kaum noch einkriegen. Und auch Sipan Yoldas (Gelb-Rot/54.), Zinar Yoldas (Rot/80.) sowie Anis Souaifi (Rot/81.) hatten letztlich ihre Nerven und ihr Mundwerk nicht im Zaum, auch wenn alle nach ihren Platzverweisen beteuerten, dass jeder einzelne völlig überzogen gewesen wäre. So hatten die Visselhöveder dann leichtes Spiel, auch wenn die Achimer noch das ein oder andere Mal gefährlich im VfL-16er trotz Unterzahl auftauchen konnten. Und in dem auch fielen. Einen Strafstoß aber verweigerte Hauschild unter größtem rot-weißen Unmut.

Ganz anders lief es da für die Gäste. Denn sie erhielten den Pfiff, als Aydin Burg Visselhövedes Hüsnü Cem Din im Strafraum leicht touchierte, Vollmert aber danach aber an Achims Keeper Lukas Schuler scheiterte (78.).