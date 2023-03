Voltigierturnier: RV Hülsen-Aller räumt mächtig ab

Holte einen der vier Hülsener Turniersiege: Alexa Küntzel setzte sich im Einzel der Children durch. © Thorsten Behrens

Erfolge feierte der RV Hülsen-Aller bei seinem alljährlichen Voltigier-Turnier. Insgesamt vier erste Plätze errangen die Gastgeber.

Hülsen – Bei sonnigem Wetter und guter Stimmung startete der Turniertag für die ganz Kleinen. Die zwei Schritt-Schritt-Gruppen des RV Hülsen-Aller zeigten sowohl eine schöne Pflicht, als auch eine tolle Kür. Sie freuten sich riesig über die Plätze eins und zwei.

Bei der Sichtung der L-Gruppen zeigte sich auch das L-Team des Vereins. Mit einer hervorragenden Pflicht verließ das Team zufrieden den Zirkel. Auch mit der Kür konnte die Gruppe zufrieden sein und belegte feierte mit einer Wertnote von 5,562 den Turniersieg. Weiter ging es für Arne Heers und Voltigierpferd Cleiner Onkel mit der Prüfung Junior Einzel. Der Hülsener zeigte zwei tolle Runden und siegte mit einer Wertnote von 7,95 ebenfalls.

Die letzten Aktiven für den RV Hülsen-Aller waren Melina Alpert im L-Einzel sowie bei den Children Alexa Küntzel und Alea Kagemann. Alle drei starteten zum ersten Mal in diesen Prüfungen. Melina konnte zufrieden rauslaufen und belegte in der L-Einzel Prüfung Platz drei mit einer 5,918. In der Children Prüfung verließen auch Alexa und Alea ganz stolz den Zirkel verlassen: Alexa gelang mit ihrer Leistung der Turniersieg (6,303), und Alea reihte sich mit einer Wertnote von 5,750 auf Platz drei ein.

Der RV Hülsen-Aller freute sich über einen erfolgreichen Tag und über die tolle Resonanz, blickt schon voller Vorfreude auf das nächste Jahr. Jetzt geht es aber erst mal hoffnungsfroh in die Saison.