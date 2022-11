8er-Team: RV Aller-Weser erhält Auszeichnung

Nahmen die Auszeichnung stellvertretend entgegen: Jörg Clasen, 1. Vorsitzender des RV Aller-Weser, und Jugendwartin Anke Wahlers. © Wächter

Besondere Auszeichnung für den RV Aller-Weser: Das 8er-Team erzielte in 2021 die meisten Wertungen über der magischen 8,0 im PSV Hannover.

Verden – Im Rahmen der Jugend-Challenge in Verden wurden auch die 8er-Team- Mitglieder im PSV Hannover 2021 geehrt. Mit dem 8er-Team, einem Gemeinschaftsprojekt des Reitsport Magazins, des PSV Hannover, des Hannoveraner Verbandes, des Ponyverbandes Hannover und der Persönlichen Mitglieder der FN, wird stilistisch sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten, Fahren und Voltigieren belohnt.

Linnea Heemsoth auf Platz zwei im Springen

Wer auf einem Turnier in den Klassen E bis M (LPO) eine Wertnote von 8,0 oder besser erreicht, wird Mitglied im „8er-Team Hannover“. Teilnehmen konnten alle Reiter, Fahrer und Voltigierer jeder Altersklasse mit Pferden und Ponys, die Mitglied in Reitvereinen des PSV Hannover sind und die magische Acht bundesweit auf einem Turnier erreicht haben.

Bei dieser Sonderauszeichnung war der RV Aller-Weser höchst erfolgreich. Linnea Heemsoth erreichte in der Gesamtwertung in der Kategorie Springen sogar Platz zwei. In der Dressur wurde Greta Deckert für Rang sieben geehrt. Im Vereinsvergleich freute sich der RV Aller-Weser über einen besonderen Preis, alle Reiter und Reiterinnen erzielten gemeinsam die meisten Wertungen über der magischen Grenzmarke von 8,0 im PSV Hannover. kk