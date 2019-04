Rust als perfekter Vorbereiter beim 4:2

TSV Bassen dominiert auch in Bothel

+ © von Staden Legte die Tore zum 2:1, 3:1 als auch zum 4:1 für Bassen auf: Jannis Rust. © von Staden

Bassen – Der TSV Bassen schwimmt momentan auf einer kleinen Erfolgswelle in der Fußball-Bezirksliga. So dominierten die Schützlinge von Coach Uwe Bischoff am Sonntag auch beim TuS Bothel und nahmen am Ende einen nie gefährdeten 4:2 (1:1)-Erfolg mit auf die Heimreise.