Mert Bicakci: „TSV Ottersberg ist für mich kein Rückschritt“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Mert Bicakci in Jubelpose – so wie hier für den Brinkumer SV wollen die Fans den Außenstürmer in der kommenden Saison auch beim TSV Ottersberg erleben. © Schlickmann

Mit dem TSV Ottersberg hat Mert Bicakci in der nächsten Saison ein klares Ziel: Aufstieg in die Landesliga. Obwohl der Außenstürmer noch nie in der Bezirksliga gespielt hat, sieht er sich an der Wümme richtig aufgehoben. Für ihn zählen die hohen Ambitionen und die Zusammenarbeit mit Coach Mike Gabel.

Ottersberg – Anfragen aus der Bremen-Liga, der Oberliga Niedersachsen oder der Landesliga trudeln tatsächlich immer noch ein bei Mert Bicakci. „Ja, ich hätte auch in einer höheren Klasse bleiben können“, schmunzelt der 27-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei hat der Außenstürmer längst beim TSV Ottersberg für nächste Saison zugesagt.

Es scheint fast so, als würden andere Vereine nicht glauben wollen, dass Bicakci künftig „nur“ in der Bezirksliga kicken wird. Mag das für manchen Fan ebenfalls komisch klingen – der ehemalige Uphuser spricht gerne über seine Beweggründe für den Wechsel zu den Grün-Weißen.

Seit dem 14. Lebenjahr immer leistungsorientiert

„Die Ottersberger sind hoch ambitioniert, haben das Ziel Aufstieg fest vor Augen. Also sehe ich mich genau bei so einem Klub, weil mir einfach wichtig ist, dass alle zusammen etwas erreichen wollen“, steht die sportliche Herausforderung für den angehenden Zollbeamten an oberster Stelle: „Klar muss es auch Spaß machen, aber nur der guten Laune wegen wäre das nichts für mich.“

Bicakci hat schließlich seit seinem 14. Lebensjahr stets leistungsorientiert Fußball gespielt – sei es beim Heimatverein TuS Sudweyhe, im Nachwuchszentrum von Werder Bremen, beim Bremer SV, beim TB Uphusen oder zuletzt beim Brinkumer SV. Dort war der Stuhrer begeistert von der Zusammenarbeit mit Mike Gabel und Kevin Artmann, die beide auch an der Wümme künftig an seiner Seite sein werden: „Mit beiden funke ich absolut auf gleicher Wellenlänge. Und nach der geschmacklosen Entlassung von Mike in Brinkum habe ich gesagt, dass ich künftig gerne mit ihm an einem richtig guten Projekt arbeiten würde“, blickt Bicakci kurz zurück.

Mert Bicakci will Coach Mike Gabel etwas zurückgeben

Nach den Gesprächen mit Gabel und den Ottersberger Verantwortlichen war sofort klar, „dass ich dabei sein will. Ich habe so viel von Mike profitiert, also möchte ich ihm auch gerne etwas zurückgeben“ – für die Grün-Weißen also ein absoluter Glücksfall mit dem künftigen Coach als Faustpfand: „Wenn Mike den TSV nicht übernehmen würde, wäre ich vorsichtiger gewesen. Das muss ich so klar sagen.“

Der Fährwisch soll bei bestem Willen keine Durchlaufstation für das Offensiv-Ass sein: „Mein Ziel bleibt, künftig wieder höher zu spielen. Da werde ich meine ganzen Erfahrungen an jungen Kicker weitergeben, damit wir gemeinsam den Aufstieg schaffen. Aber ich werde natürlich auch von den Älteren dort lernen können.“ Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen sei selbstverständlich. Bicakci ist sich sicher, dass er mit „dieser geilen Truppe“ etwas aufbauen kann und es trotzdem familiär zugehen wird – „wie es immer mit Mikes Teams war.“

Ich freue mich einfach und bin zu 99 Prozent überzeugt, dass mit Mike und Kevin da was herauskommen wird.

Da der Neue noch nie in der Bezirksliga gespielt hat, ist er sehr gespannt auf die Herausforderung und sieht sich dabei keineswegs zu niedrig aufgehoben. Um es zu verdeutlichen: „Wir haben dieses große Ziel. Für mich ist es daher kein Rückschritt, auch wenn es allgemein so gesehen wird. Ich freue mich einfach und bin zu 99 Prozent überzeugt, dass mit Mike und Kevin da was herauskommen wird.“

Zumal sich Mert Bicakci ab Sommer voll reinhängen kann, die zweijährige Ausbildung zum Zollbeamten soll dann erfolgreich abgeschlossen sein. Daher war er zuletzt eingeschränkt, denn wie die ersten sechs Monate wird auch das letzte halbe Jahr im Bildungszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Berlin absolviert – mit Präsenzpflicht. Am 30. Juni steht die schriftliche Abschlussprüfung an, bei Erfolg darf sich der Stuhrer ab August auf einen Job als Zollbeamter in Bremen einrichten.