Den Rückenwind nutzen

Achim/Baden bittet HC Bremen zum Derby / Jan Mühlbrandt hilft erneut aus

+ Beim überraschenden Coup in Delmenhorst war Jan Wolters (links) nicht zu stoppen. Achim/Badens Rückraumspieler markierte beim 32:26-Erfolg neun Buden. Archiv-Foto: häg

Achim/Baden – Denkt Tobias Naumann an den vergangenen Auftritt in eigener Halle gegen Elsfleth (21:20), bekommt der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden noch immer leuchtende Augen. Und das war nicht nur der Tatsache geschuldet, dass seine Mannschaft seinerseits den ersten Saisonsieg gefeiert hat. Nein, vor allen Dingen die grandiose Stimmung auf den Rängen hatte es Naumann angetan. „Und genau die brauchen wir jetzt wieder. Denn das hat uns schon extrem beflügelt“, hofft Naumann auf ähnliche Verhältnisse auf der Tribüne der Achimer Gymnasiumhalle im mit Spannung erwarteten Derby am Sonnabend, 19 Uhr, gegen den HC Bremen.