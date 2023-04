Rudern: Verdener Uwe Hollmann feiert zwei Siege zum Saisonauftakt

+ © Privat Siegreich: Uwe Hollmann vom Verdener Ruderverein (links) gewann mit Markus Hoffner (RV Hoya) im Doppelzweier. © Privat

Erfolgreicher Saisonauftakt bei der ersten Standortbestimmung: Masterruderer Uwe Hollmann aus Verden feierte bei der traditionellen Frühregatta in Münster auf dem Aasee zwei Siege – im Doppelvierer und im Doppelzweier.

Verden – Im Zentrum der westfälischen Unistadt wurde die Veranstaltung zum 51. Mal ausgetragen. In Regie von Trainerin Andrea Fischer haben sich Masterruderer vom VRV, dem Ruderverein Hoya und dem Ruderclub Norden in einer Trainingsgemeinschaft auf die Regattasaison 2023 vorbereitet. Das Masterrudern beginnt ab dem 27. Lebensjahr und wird gestaffelt in Altersgruppen ausgetragen.

Im Männer-Doppelvierer der Altersklasse F (60-65 Jahre) war die Renngemeinschaft Uwe Hollmann (Verden), Markus Hoffner, Werner von Behr und Jochen Jülke (alle Hoya) nicht zu schlagen. Souverän behauptete sich das Quartett gegen das Team aus Düsseldorf und bretterte in 3:13 Minuten über die 1000 Meter Strecke. Hollmann/Hoffner konnten im Männer-Doppelzweier diese Form bestätigen und holten das zweite Gold in ihrer Altersklasse.

Im Mixvierer (von Behr, Karin und Jochen Jülke, sowie Petra Oldewurtel vom RC Norden) gelang der optimale Bootslauf noch nicht. Gegen sehr starke Gegnerinnen aus Oldenburg und Kettwig konnte der dritte Platz erzielt werden. Besser lief es in den gemischten Doppelzweiern, hier legten die Teams Jochen Jülke/Oldewurtel und von Behr/Karin Jülke jeweils einmal am Siegersteg an.

EM der Masterruderer wird Höhepunkt

Überragender Athlet der Regatta war Felix Hoffner vom RV Hoya, der mit seinen 21 Jahren noch in der Seniorenaltersgruppe antritt. Als amtierender Landesmeister im Einer siegte er haushoch gegen seine Gegner auf der 2000 Meterstrecke. Gleich dreimal konnte Felix mit Gold ausgezeichnet werden, wobei er einmal mit seinem Partner aus München im Zweier gewann.

Mit sieben ersten Plätzen sind die Sportlerinnen der Trainingsgemeinschaft sehr zufrieden. Dennoch steht jetzt ein weiteres stringentes Rudertraining auf dem Programm, um sich den Herausforderungen der Regatten in Bremen, Werder (Potsdam) und Köln zu stellen. Der Saisonhöhepunkt wird die Euro-Master-Regatta (Europameisterschaft im Masterrudern) Ende Juli werden. Hierfür sind aber noch etliche Kilometer auf Weser und Aller zu „schrubben“.