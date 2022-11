Verdens U17: Ruben Lossau und Jason Kuma drehen Spiel – 2:1

Teilen

Traf zum 2:1-Sieg für Verdens U17: Jason Kuma. © Verein

Was für ein Auftritt der B-Junioren (U17) des FC Verden in der Landesliga: Abgeschlagen am Tabellenende musste die Elf von Trainer Frank Walter beim Vorletzten TuSG Ritterhude ran, ließ durch zwei späte Tore aufhorchen und gewann die Begegnung am Ende nicht unverdient mit 2:1.

Verden - „Nach dem Hinspiel, das wir hoch mit 1:8 auf eigenem Platz verloren haben, waren wir schon motiviert“, brannte nicht nur der Coach auf eine Revanche, sondern auch das Team, das sich sodann über die komplette Zeit in Spiellaune zeigte und entsprechend dominant war.

Isa Uslu sieht früh Rot

Die äußerst kampfbetonte Begegnung, die der gute Schiedsrichter Eric Wöhltjen richtigerweise mit konsequenter Hand leitete, forderte direkt im ersten Durchgang mit Isa Uslu auf Seiten der Verdener (23.) als auch auf Seiten der Gastgeber (37.) zwei Opfer, die mit Roter Karte vom Platz gestellt wurden. Vorher hätten Lennart Menzel (10.) und Nik Tödter (32.) ihre Farben in Führung bringen können.

Nach dem Wechsel waren es jedoch die Gastgeber, die sich ausschließlich aufs Kontern verlegten, die mit 1:0 in Führung gingen (44.). Bis in die Schlussphase passierte dann nicht viel, doch die sollte es in sich haben. Zunächst gelang mit direkt verwandeltem Freistoß Ruben Lossau sieben Minuten vor dem Ende der hochverdiente 1:1-Ausgleichstreffer, ehe nur zwei Minuten später der eingewechselte Jason Kuma einen Abpraller zum 2:1 für seine Farben über die Linie drückte.

Zum Ende mussten dann in der überaus hektischen Schlussphase mit Nymer Deoniziak auf Seiten der Gäste und ein weiterer Spieler der Heimelf ebenfalls mit Rot vorzeitig zum Duschen. „Die Roten Karten auf beiden Seiten waren genauso berechtigt wie unnötig“, war Frank Walter immer noch angefressen. dre