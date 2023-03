MTV Riede: Oliver Rozehnal der Coach ab Sommer

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Künftig Coach des MTV Riede: Oliver Rozehnal, noch Trainer des FC Walsede, übernimmt im Sommer von Denis Schymiczek. © Denkmann

Oliver Rozehnal kehrt als Trainer in den Kreis Verden zurück: Der Westener übernimmt ab Sommer den MTV Riede als langfristig geplantes Projekt und beerbt somit den dann ausscheidenden Denis Schymiczek

Riede – Jetzt ging es ganz schnell beim Bezirksligisten MTV Riede: Nachdem Trainer Denis Schymiczek erst vor zwei Wochen seinen Ausstieg zum Saisonende verkündet hatte, ist schon der Nachfolger gefunden – Oliver Rozehnal wird ab Sommer Coach der Segelhorstkicker. „Es soll ein langfristig angelegtes Projekt werden. Der Wiederaufstieg ist nicht das primäre Ziel“, erklärte der 44-Jährige am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Westener gibt sich also keinen Illusionen hin, dass der weit abgeschlagene MTV noch den Klassenerhalt schaffen könnte – geht also von einem Neustart in der Kreisliga aus. Man müsse erst einmal sehen, wie die Mannschaft den Abstieg verkraften werde. Und auf das Verdener Oberhaus freut sich der selbstständige Immobilien- und Finanzierungsmakler schon mächtig: „Es dürfte die stärkste Kreisliga seit Jahren sein, da werden so viele Teams um den Aufstieg kämpfen – eine richtig spannende Sache, die für mich super-reizvoll ist.“

Beide Seiten haben ein gutes Gefühl

Die Gespräche mit dem MTV Riede gelangten rasch zur Einigung, „ich hatte ein gutes Gefühl, alles lief harmonisch und vertrauensvoll ab, wir waren auf einer Wellenlänge. Der Verein ist mit seinen Rahmenbedingungen mit dem neuen Stadion eine Top-Adresse im Kreis. Es wird viel bewegt von den Leuten dort.“

Die fruchtbaren Verhandlungen bestätigte Fußball-Boss Frank Lindenberg: „Wir hatten ein sehr gutes Gefühl. Olivers Art wird in der Truppe ankommen, uns gefällt seine Vorstellung, wie er mit diesem Klub arbeiten möchte. Auch wir streben etwas Langfristiges an.“ Beim MTV hatte es ebenfalls einen internen Kandidaten gegeben, der aber das Engagement aus beruflichen Gründen nicht eingehen konnte.

Frank Lindenberg gibt die Sparte ab

Rozehnal wird im Sommer einen anderen Boss antreffen – Lindenberg gibt die Spartenleitung dann ab: „Ich mache so viele Sachen, bin ja gesundheitlich angeschlagen. Mein Akku ist einfach leer“, begründete Lindenberg seinen Entschluss nach 22 Jahren als Ehrenamtlicher im MTV. Jörg Rosema, bisher Stellvertreter, tritt ab 14. Juni in die erste Reihe. Zusammen mit Helmut Schumacher und Rolf Lübkemann aus dem Support-Team hatte das Duo die Entscheidung pro Rozehnal getroffen.

Der B-Lizenz-Inhaber – „die habe ich für mich 2021 erworben“ – hatte früh seinen Ausstieg zum Saisonende nach zwei Jahren beim FC Walsede aus der 1. Kreisklasse Rotenburg verkündet und wollte wieder im Kreis Verden als Coach arbeiten. Dort war er vor seiner Walseder Zeit vier Jahre lang Trainer des FC Verden 04 II, holte zwei Vizetitel, verpasste den Aufstieg wegen nicht ausgetragener Relegation und errang den Kreispokalsieg. „Es gab auch Gespräche im Kreis Rotenburg. Aber da sich jetzt die Chance in Riede ergibt, ist das für mich die perfekte Lösung“, meinte der Westener.