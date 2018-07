Rozehnal: „Jetzt haben uns sicher alle auf dem Zettel“

Verden - Von Björn Drinkmann. Selten waren sich die „Experten“ beim Festlegen des Favoriten in der Fußball-Kreisliga so einig, wie vor dem Start in die kommende Saison. Denn die 2. Herren des FC Verden 04 hat sich unter Trainer Oliver Rozehnal, der vor einem Jahr aus Hülsen in die Kreisstadt kam, hervorragend entwickelt. Am Ende reichte es in der abgelaufenen Saison für die Vize-Meisterschaft und zusätzlich konnte man sich im eigenen Stadion auch noch den Kreispokal schnappen. All das weckt Begehrlichkeiten im Umfeld.

Doch der Verdener Übungsleiter hebt nicht zu Unrecht mahnend den Zeigefinger, sagt: „Wir wissen, dass wir uns die Erfolge hart erarbeiten müssen und dass es jetzt schwerer werden wird, als in der letzten Saison. Da hatte uns noch fast niemand auf dem Zettel, jetzt werden sie uns sicher alle drauf haben!“

Im Kader der Allerstädter gab es vergleichsweise eine große Fluktuation. Gleich zehn Spieler haben die Verdener verlassen, wobei Rozehnal relativiert: „Es waren lediglich zwei bis drei Akteure, die wirklich zum Stamm gehörten.“ Speziell meint der Trainer seinen holländischen Stürmer Mathijs van Herkhuizen, den es nach seinem Auslandssemester in Deutschland zurück in die Heimat zog. Ebenfalls fehlen wird Abwehrstratege Christoph Stötzel, der sich dem SV Wahnebergen anschloss. Beide waren echte Leistungsträger, die aber postwendend durch Neuzugänge ersetzt werden konnten. So kam quasi als Stötzel-Ersatz der zweikampfstarke Innenverteidiger Haris Nurkovic (25) vom 1. FC Rot Weiß Achim. Er ist in der Saison 2016/17 mit dem SVV Hülsen Meister geworden, schaffte dies auch in der vergangenen Saison mit den Achimern. Nurkovic möchte nun also sein persönliches Meistertriple perfekt machen.

Als Soforthilfe für die Offensive wurden Hammat Turgay (25) und Florian Heil (20) vom Bezirksligisten SVV Hülsen verpflichtet. Beide sind im Gegensatz zum Brecher van Herkhuizen quirlige und trickreiche Akteure, die sowohl in der Spitze, als auch im offensiven Zentrum eingesetzt werden können.

Eher für die Zukunft sind die beiden 18-jährigen Maximilian Tiegelkamp (TV Eiche Horn) und Sven Heinze (eigene A-Jugend) zu sehen, die langsam an den Herrenbereich herangeführt werden sollen.

Insgesamt ist Rozehnal mit der Zusammenstellung sehr zufrieden: „Wir haben wieder einen großen ausgeglichenen Kader, der uns verschiedene Möglichkeiten lässt zu rotieren. Wenn unsere Zugänge wie gewünscht einschlagen, wir von Verletzungen verschont bleiben und die Konstanz finden, die wir in der Rückrunde der letzten Saison größtenteils abrufen konnten, zählen wir sicher zu den Teams, die oben mitspielen können. Wir wollen uns wieder so lange wie möglich in der Spitzengruppe der Liga aufhalten.“

Mit sieben Testspielen und zusätzlich vier Vorbereitungsturnieren waren die Allerstädter – was das angeht – die Fleißigsten der Liga. Die Ergebnisse waren dagegen bisher noch sehr durchwachsen. Gegen TuS Bothel (0:1), SG Hoya (3:4), FSV Langwedel-Völkersen I (2:3), Isenstedter SC (1:4), TSV Dauelsen (2:3) und zuletzt FSV Langwedel-Völkersen II (2:3) gab es gleich sechs Niederlagen. Dem gegenüber stehen nur die beiden Erfolge beim Turnier in Nordkampen, als man die SG Nordheide (2:0) und den TSV Lohberg (3:1) bezwingen konnte.

Trotz dieser etwas rumpeligen Vorbereitung sind die Verdener der Favorit auf den Titel. Eine Platzierung zwischen Position eins und drei muss mit diesem Kader möglich sein für!