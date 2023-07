Oytens Tesfo eröffnet und setzt Schlusspunkt – 5:0

Von: Frank von Staden

Der Gegner von Rückkehrer Niko Oetting kommt in dieser Szene klar zu spät, trifft den Oytener am Schienbein – Strafstoß. Den wusste aber Tom-Luca Hügen nicht zu nutzen. © von Staden

Fußball-Bezirksligist TV Oyten gestaltete am Sonntag sein zweites Testspiel gegen den Kreisligisten SV Sebbenhausen-Balge problemlos und dominierte am Ende die Partie deutlich mit 5:0.

Oyten – Zwar fehlen beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten weiterhin noch zahlreiche Spieler, die in Urlaub weilen, dennoch geht die Vorbereitung für Trainer Jan Fitschen jetzt so langsam in die heiße Phase. So war er dann auch am Sonntag im zweiten Testspiel seines Teams „mit der Art und Weise, wie es sich verkauft hat“, durchaus zufrieden. Am Ende hieß es bei brütender Hitze gegen den Nienburger Kreisligisten SV Sebbenhausen-Balge 5:0 (1:0), nachdem der erste Test gegen den SV Werder Bremen II noch mit 0:13 verloren wurde.

„Im ersten Abschnitt haben sich die Jungs noch etwas schwergetan, mussten sich erst einmal an einige Umstellungen in Aufstellung und Taktik gewöhnen. Dann aber lief es immer besser. Im zweiten Durchgang waren wir sehr dominant. Das war absolut okay“, so der Übungsleiter, der in Tom-Luca Hügen, Niko Oetting, Denis Schymiczek, Luca Becker oder auch Keeper Fabian Meyer doch schon einige Neuzugänge einsetzen konnte.

Zur Pause führten die Hausherren durch den Treffer von Routinier Robel Tesfo (11.) nach Oetting-Steckpass noch knapp mit 1:0, nach dem Wechsel wurde es dann aber deutlich, zumal der Kreisligist immer stärker abbaute. Niko Oetting, Ole Persson per Direktabnahme nach Schymiczek-Ecke, Kilian Cordes und erneut Tesfo erzielten die restlichen Tore, Hügen scheiterte per Strafstoß.