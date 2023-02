Rotenburgs Yannick Kelm zieht Oberligist TV Oyten im Derby den Zahn – 27:33

Von: Kai Caspers

Teilen

Auch wenn sich Noah Dreyer hier von zwei Rotenburgern nicht aufhalten lässt, kassierte er im Derby mit dem TV Oyten eine vedienten 27:33-Niederlage. © Freese

Nichts wurde es mit einem Derbysieg für Handball-Oberligist TV Oyten. Beim 27:33 gegen den TuS Rotenburg wurde den Gastgebern die katastrophale Quote im Abschluss zum Verhängnis.

Oyten – Es ging von Beginn an ordentlich zur Sache im Derby des TV Oyten in der Handball-Oberliga gegen den TuS Rotenburg. In der 21. Minute schienen die Emotionen endgültig überzukochen. Verantwortlich dafür war Kilian Behrens, der Oytens Maximilian Sell völlig überflüssig aus der Luft pflückte und dafür auch folgerichtig die Blaue Karte sah. Danach kam es zu einer kleinen Rudelbildung, ehe sich die Gemüter wieder etwas beruhigten. Doch auch in der Folge erwiesen sich die Gäste deutlich griffiger und feierten beim 33:27 (15:12)-Erfolg den ersten Auswärtssieg der Saison.

Großen Anteil daran hatte Yannick Kelm. Rotenburgs Keeper entschärfte nicht nur fünf Siebenmeter, sondern parierte auch etliche freie Würfe der Gastgeber. „Natürlich hat er auch einige Bälle gut gehalten. Aber wir haben es ihm mit unseren Würfen ja auch extrem einfach gemacht“, war der TuS-Keeper für TVO-Trainer Lars Müller-Dormann nicht der entscheidende Faktor. „Nein, wir haben es einmal mehr an der nötigen Galligkeit vermissen lassen. Scheinbar können wir kein Derby. Denn im Gegensatz zu uns waren die Rotenburger heiß wie Frittenfett und haben in jeden Angriff alles reingeworfen.“

TVO vergibt gleich fünf Siebenmeter

Die Probleme des TVO – sie wurden bereits in den ersten Minuten deutlich. Während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten, brachten die Oytener ihrer Trainer zur Verzweiflung. Zwar wurde die TuS-Deckung immer wieder ausgespielt, doch selbst die besten Chancen blieben ungenutzt. Daher setzte sich das Team um den Ex-Oytener Chris-Ole Brandt beim 11:6 (15.) auch erstmals deutlich ab. Zu allem Überfluss setzte Noah Dreyer beim 9:13 dann auch noch einen Siebenmeter an die Latte. Bereits die dritte Fahrkarte des TVO vom Punkt. Nur wenig später kam es zum Foul von Kilian Behrens an Maximilian Sell, der vor Schmerzen schreiend am Boden liegen blieb. „Ich denke, die Schulter war kurz ausgekugelt und dann wieder drin. Es hat zweimal geploppt. Das war eine absolut unnötige Aktion. Da muss er einfach die Hand weglassen, ich war doch durch“, erklärte der Rückraumspieler, der in der Folge nicht mehr eingesetzt werden konnte. „Die beiden Schiedsrichter haben zu Beginn viel laufen lassen. Vielleicht hätten sie in so einem Derby eher durchgreifen müssen“, haderte Müller-Dormann mit einigen Pfiffen der beiden Unparteiischen. Dennoch hätten die Gastgeber den Rückstand zur Pause weiter verkürzen können. Allerdings scheiterte Außen Timo Precht nach dem 12:14 erneut am glänzend reagierenden Kelm, sodass die Rotenburger durch einen weiteren Treffer mit einem 15:12 in die Pause gingen.

Der Schmerz war Oytens Rückraumspieler Maximilian Sell ganz deutlich anzusehen. © Freese

In der zweiten Hälfte setzte sich das Oytener Dilemma nahtlos fort. Zwar entschärfte Jonas Lüdersen, der bereits in der 15. Minute den glücklosen Julius Timm zwischen den Pfosten abgelöst hatte, einige Würfe, doch seine Vorderleute vermochten daraus auch weiterhin kein Kapital zu schlagen. „Unsere Leistung im Angriff war nicht oberligatauglich“, fand TVO-Coach Marc Winter deutliche Worte. Zwar war beim 16:18 (36.) noch alles drin, doch mit einem 4:0-Lauf zum 22:16 (41.) sorgten die Gäste frühzeitig für klare Verhältnisse. Denn auch in der Folge war das Oytener Offensivspiel zu leicht ausrechenbar.

Durch diese Niederlage verpasste es der TVO sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen.

TV Oyten Vampires: Timm, Lüdersen - Grobler, Blau (3), Lange, M. Hencken, R. Hencken (7/1), Dreyer (6/2), Brüns (3), Zitnikov (3/1), Fischer (3), Precht (1), Lübbers, Sell (1).