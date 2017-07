TuS Rotenburg gewinnt Sottrumer Handball-Autohaus-Cup

Achim - In der Abschlusstabelle des Sottrumer Handball-Autohaus-Cups belegt die SG Achim/Baden II hinter dem ungeschlagenen Turnierfavoriten TuS Rotenburg (12:0-Punkte) mit 10:2-Punkten den zweiten Platz. Dritter wurde der TSV Daverden (7:5) vor der SG Arbergen-Mahndorf (6:6) und dem TV Oyten (5:7). Die beiden letzten Plätze gingen an Gastgeber TV Sottrum (2:10) und die HSG Bruchhausen-Vilsen (0:12).

TV Sottrum – SG Achim/Baden II 0:5 (Wertung für Achim/Baden): Sottrums Coach Norbert Kühnlein musste die Partie kurzfristig absagen, da einige seiner Akteure verletzt, beruflich verhindert oder im Urlaub waren. „Mit nur sechs Akteuren trete ich gegen Achim/Baden nicht an. Da musste ich die Partie leider absagen“, bedauerte Kühnlein diese nicht zufriedenstellende Entscheidung.

TV Oyten – SG Arbergen-Mahndorf 25:25 (11:11). Mit Timo Blum und Chris Ole Brandt hatte Oytens Trainer Frank Janzen zwei ganz junge Kräfte aufgeboten, die beide ihre Sache gut machten und zusammen fünf Treffer erzielten. Mit einem starken Miron Biruski im Tor zeigte der TVO im fünften Spiel innerhalb von sechs Tagen eine durchwachsene Leistung, doch war das für Janzen überhaupt kein Grund zur Beunruhigung: „Die Kondition und Kraft können noch gar nicht da sein. Daher sind das auch in Sottrum reine Testspiele“. Die SG Arbergen-Mahndorf aus der Landesklasse zeigte ein gutes Spiel und bestrafte immer wieder die Oytener Fehler. Es entwickelte sich kein hochklassiges, aber ein spannendes Spiel, in dem sich nie eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Nach dem 11:11 zur Pause ging nach dem Wechsel keine Mannschaft mit mehr als einem Tor in Führung, sodass der 25:25-Endstand durchaus den gezeigten Leistungen entsprach.

TuS Rotenburg – TSV Daverden 24:19 (14:9). Zum Spiel gegen den zukünftigen Oberligisten TuS Rotenburg stand Daverdens Trainer Thomas Panitz nur ein kleiner Kader ohne Auswechselspieler zur Verfügung. „Unter diesen Umständen bin ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden“, sagte Panitz. Für beide Mannschaften war es das sechste Spiel in dieser Woche. Daher war es verständlich, dass auf beiden Seiten längst nicht alles klappte. „Das war aber nicht schlimm. Gut, dass auch bei Rotenburg viel Sand im Getriebe war“, urteilte Panitz. Der hohe Favorit ging mit 7:3 in Führung und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 14:9 aus. In der zweiten Halbzeit zog das Wümme-Team zwar auf 21:14 davon, doch in der Schlussphase konnte Daverden noch etwas Boden gutmachen, weil Rotenburg reihenweise klarste Torchancen vergab und unterlag am Ende lediglich mit 19:24. Erfolgreichste Daverdener Torschützen waren Lajos Meisloh mit sieben und Simon Bodenstab mit fünf Treffern.

TSV Daverden – SG Arbergen-Mahndorf 27:27 (11:17). Am Finaltag musste Daverden gleich zweimal antreten. Nach der Niederlage gegen den Turniersieger Rotenburg gab es gegen die Arbergen-Mahndorf nach einer fulminanten Aufholjagd ein 27:27-Unentschieden. Die Daverdener Akteure hatten sich die vier Stunden Pause mit einem Besuch im benachbarten Schwimmbad vertrieben. Das schien nicht die richtige Vorbereitung gewesen zu sein, denn in den ersten 30 Minuten war das Team überhaupt nicht auf der Platte und lag zur Pause über ein 1:5 und 6:12 mit 11:17 zurück. Nach dem Wechsel begann die Aufholjagd. Der Vorsprung wurde Tor um Tor verkürzt, doch drei Minuten vor dem Abpfiff lag Arbergen immer noch mit 27:24 vorn. Es spricht für die Daverdener Moral, dass durch drei Treffer in Folge noch das 27:27 geschafft und damit der dritte Platz in der Abschlusstabelle sicher gestellt wurde.

TV Oyten – SG Achim/Baden II 25:29 (8:15). „Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren. Danach lief es zumindest zum Teil etwas besser“, musste Oytens Trainer Frank Janzen feststellen. Der TVO wurde in der Anfangsphase von der konzentriert beginnenden SG-Reserve regelrecht überlaufen und geriet mit 1:9 in Rückstand. Hier machte die SG Achim/Baden II deutlich, warum sie zu Recht mit 10:2-Punkten den zweiten Platz bei diesem Turnier belegt hat. Von Trainer Karsten Krone gut eingestellt, lag die SG kurz vor der Pause mit zehn Toren (15:5) vorn. In der zweiten Halbzeit probierte Krone viele Dinge aus, wodurch natürlich der Spielfluss bei seinem Team litt. Dadurch gelang es Oyten den Rückstand in der letzten Viertelstunde zu verkürzen und aus einem 14:24 am Ende noch ein 25:29 zu machen. Ein Sonderlob von Oytens Trainer Frank Janzen erhielt Dominik Lange, der in Abwehr und Angriff mit sechs Treffern eine starke Leistung bot.

jho