Rote Teufel bauen auf eine Fohlen-Elf

Brunsbrock - Von Björn Drinkmann. Nach dem unnötigen Kreisliga-Abstieg im Jahr 2016/17 hat der langjährige Brunsbrocker Trainer Thomas Tödter mit seiner Mannschaft den direkten Wiederaufstieg geschafft. Die Elf muss nun ohne Tödter auskommen, da dieser zusammen mit seinem Freund Sascha Lindhorst beim FC Verden 04 in der Landesliga an der Seitenlinie stehen wird.

Als Nachfolger hat man sich mit dem gleichberechtigten Duo Walter Hötzl und Pablo Kaiser für eine interne Lösung entschieden. Kaiser wird außerdem auch noch auf dem Platz stehen und in der jungen Mannschaft das Mittelfeld dirigieren. Mit einem Altersdurchschnitt von n 20,6 Jahren stellen die Brunsbrocker den jüngsten Kader der Kreisliga – quasi eine Fohlen-Elf. Neben Kaiser haben sie mit Neuzugang Alex Warnke (28 – vom FC Verden 04) und Torjäger Nils Vierkant (30) nur noch zwei Spieler jenseits der 25.

Die Stärken der Roten Teufel liegen klar in der Offensive. Mit 114 Treffern erzielten sie die mit Abstand meisten Tore in der 1. Kreisklasse. Dabei schafften es gleich neun Spieler acht oder mehr Treffer zu erzielen, was für eine große Ausgeglichenheit innerhalb des Angriffs spricht. Lediglich der 21-jährige Mathis Tietje sticht noch etwas heraus, er war im vergangenen Jahr 19mal erfolgreich.

Der Kader konnte größtenteils zusammengehalten werden. Lediglich die beiden Torhüter Bastian Heidemann und Fabian Borchers haben sich dem Liga-Rivalen SV Hönisch angeschlossen. Die entstandene Lücke soll unter anderem der 18-jährige Jonas Patzer schließen, der zusammen mit Abwehrspieler Adama Bah aus der eigenen Jugend hochrückt.

An externen Neuzugängen kommt neben Warnke auch Lennart Uphoff vom FC Verden 04. Uphoff kehrt nach zwei Jahren zu seinen Wurzeln zurück und kam hauptsächlich in der ersten Verdener Mannschaft in der Bezirks- und Landesliga zum Einsatz. Er ist in Brunsbrock als Allrounder fürs Mittelfeld vorgesehen. Komplettiert wird der Kader mit Max Niendorf vom SV Vorwärts Hülsen. Der 19-Jährige kam dort aber nicht zum Einsatz und war zuvor in der Abwehr des Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen aktiv.

Mittelfristig steht die Bezirksliga auf der Agenda der Roten Teufel. „Wir werden auch in der Saison 2018/19 wieder voll auf unsere jungen Talente bauen und diesen Weg konsequent gehen. Das Saisonziel ist es natürlich, so früh wie möglich genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln“, erklärt Hötzl.

Das Potenzial für den Klassenerhalt ist vorhanden. Ob sich dann auch das mittelfristige Ziel zeitnah erreichen lässt, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Fohlen-Elf ab.