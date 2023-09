Rot-Weiß dominiert das Achimer Stadtderby

Von: Björn Drinkmann

Fabian Schmidt vom TSV Achim kann in dieser Szene abziehen, bevor Toray Kara sein Bein vor den ball bekommen kann. © Hägermann

Nachdem der TSV Thedinghausen vor dem Bezirkssportgericht einen Teilerfolg (Thedinghausen darf laut Urteil sein Schiedsrichter-Minus bis zum 31. März 2024 nachbessern) in Sachen Punktabzüge verbuchen durfte und sich das Team von Coach Axel Sammrey zudem am Wochenende einen knappen 4:3-Erfolg in Oyten verbuchen konnte, machte die Eyter-Elf (vorerst) einen Riesensatz in der Tabelle auf Rang zwei.

MTV Riede - TSV Bassen 3:2 (2:1). Die Rieder spielten ein aggressives Vorchecking und stellten damit die Bassener immer wieder vor Probleme. Nach Foul von Marlo Suhr an Marvin Just bekamen die Rieder zurecht einen Elfmeter zugesprochen, den Janek Wohlers souverän verwandelte (4.). Auf der Gegenseite sah Kevin Segelken, dass Jannik Schumacher etwas zu weit vor seinem Tor stand und überwand diesen mit einem Lupfer aus 20 Metern (7.). Bassens Abwehrchef Dennis Wiedekamp vertendelte das Leder dann im eigenen Strafraum und Marvin Just traf zum 2:1 (27.). Direkt nach dem Wiederanpfiff jubelten die Gastgeber erneut, da sich Niklas Behn stark auf der rechten Seite durchsetzen konnte und in der Mitte mit Jannis Johanningmeier seinen Abnehmer fand (46.). Als Riedes Marcel Grashoff nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde (65.), sah Trainer Olliver Rozehnal schon die Felle davonschwimmen. Allerdings verteidigte seine Mannschaft den Sieg wacker. Bassen kam durch einen Lupfer von Daniel Wiechert von der Strafraumkante nur noch zum Anschlusstreffer (75.).

TSV Achim - 1. FC RW Achim 2:4 (2:3). Es ging hin und her beim Achimer Derby. Schon sehr früh hatte man beim TSV zweimal Jubelschreie auf den Lippen , doch Stürmer Fabian Schmidt verzog jeweils knapp. Dafür schlugen die Rot-Weißen durch Anil Morkan eiskalt zu (7.). Zwar glich Schmidt aus spitzem Winkel aus (21.), doch Morkan war nach einem Freistoß mit einem erfolgreichen Abstauber erneut zur Stelle (28.). Über das 1:3 ärgerte sich TSV-Co-Trainer Tim Schwentke sehr, „weil wir da das Verteidigen vollkommen eingestellt haben“, und Faruk Senci unbedrängt den Treffer erzielen konnte (41.). Immerhin sorgte TSV-Mittelstürmer Erdal Yüksel aus 18 Metern sehenswert für den erneuten Anschluss (45. +2). „In der Pause haben wir uns dann viel vorgenommen und nichts umgesetzt“, ärgerte sich Schwentke. Torchancen gab es kaum noch, aber die Gäste kamen trotzdem noch zum 2:4, da Daniel Freund ein Ball vor der Füße fiel und er aus fünf Metern nur noch einschieben musste (78.).

TSV Uesen - TSV Bierden 2:2 (1:1). Über einen glücklichen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt freute sich Uesens Trainer Waldemar Kammer: „Bierden hatte die besseren Chancen und hätte einen Sieg verdient gehabt!“ Nach einem langen Ball und unzureichender Verteidigung erzielte Noah Büber die Gästeführung (15.). Nach einer Halbfeldflanke kamen die Gastgeber aus dem Getümmel zum Ausgleich (31.). Als der abgefälschte Schuss von Max Dobberstein glücklich ins Tor trudelte (55.), war das Spiel endgültig auf den Kopf gestellt. Zumindest bewies Bierdens Coach Mirko Kappmeyer ein glückliches Händchen. Denn er brachte mit dem Rückstand Jannik Sobczak, der nur drei Minuten später zum Ausgleich traf, als er bei einem Abpraller am wachesten war (58.). Für mehr sollte es für Bierden trotz einiger guter Chancen aber nicht mehr reichen.

SV Wahnebergen - TSV Lohberg 0:1 (0:0). Überhaupt keine Vorwürfe machte Wahnebergens Co-Trainer Matthias Müller seinem Team. „Wir haben aufopferungsvoll gekämpft und hatten selbst mit zehn Mann unsere Möglichkeiten“, erwähnt Müller die Gelb-Rote Karte für Routinier Andre Meins nach einem taktischen Foul (45.+1). Die beste Chance des errsten Durchgangs besaß Lohbergs Rene Magalowski, doch SVW Keeper Christopher Senff kratzte das Leder aus dem Winkel. Nach der Pause wurde Wahnebergens Finn Henrik Boyer zum Ünglücksraben. Gerade erst eingewechselt verursachte er zunächst einen Foulelfmeter. Diesen konnte Senff zwar gegen Lennart Grose entschärfen. Doch nur wenige Augenblicke später beförderte er das Leder nach einer Flanke von links unglücklich ins eigene Tor (52.). Lohberg war zwar das etwas bessere Team, aber dennoch hätten Till Jordan per Kopf und Christian Dahnelt für den Ausgleich sorgen können.

TV Oyten II - TSV Thedinghausen 3:4 (1:1). Die Gastgeber, die auch Unterstützung aus dem Bezirksliga-Kader hatten, erwischten den besseren Start und gingen etwas glücklich in Führung, da Thedinghausens Malte Postler die Ecke von Oytens Murat Avanas ins eigene Tor verlängerte (7.). Obwohl Oyten gute Chancen zum Erhöhen hatte, traf Thedinghausen zweimal vom Punkt. Zunächst wurde Daniel Terentjew zu Fall gebracht und dann Atur Kämena. Beide Male verwandelte Jan-Dirk Oelfke souverän (33./46.). Mit einem direkten Freistoß von Murat Avanas kam Oyten zwar zurück (62.), doch nach guter Hereingabe von Nick Schmock traf Kämena zur erneuten Gästeführung (77.). Das 4:2 von Jannik Blischke kurz vor dem Ende war dann die Vorentscheidung (86.), obwohl es Linus Pucks mit seinem Tor in der Schlussminute doch nochmal kurz spannend gemacht hatte (90.).

TSV Brunsbrock - TSV Dörverden 0:2 (0:1). Die Leistungen von Vizemeister TSV Brunsbrock bleiben wechselhaft, obwohl sein Team in dieser Partie laut Trainer Nils Vierkant 70 Minuten überlegen war. Die Gäste waren in der Anfangsphase das bessere Team, das nach einem schönen Angriff durch Yanick Bögelsack zum Führungstreffer kam (11.). In der zweiten Hälfte gaben die Gastgeber den Ton an und hatten Pech, dass es keinen Strafstoß gab, als Dennis Böhlke von Dörverdens Keeper Peer Geier umgerannt wurde. Außerdem hatte Juri Hestermann den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte an Geier. Stattdessen traf Lennart Troue nach einem Konter zum 2:0 Endstand (65.).