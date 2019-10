Nur Rosilius und die Keeper bieten Paroli

Landesliga: Verden-Aller kassiert 25:33-Klatsche gegen Arbergen-Mahndorf

+ Das Zwiegespräch von Coach Sascha Kunze (l.) und Jan Torge fruchtete nicht – Verden-Aller verlor 25:33. Foto: Lakemann

Verden - Von Björn Lakemann. Auch das zweite Heimspiel des Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller ging verloren. Und es gab am Sonntagabend gegen Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf gleich eine 25:33 (11:15)-Klatsche, die auch in der Höhe so in Ordnung ging. Entsprechend gefrustet war Coach Sascha Kunze: „Wir bestrafen uns selber durch Doofheit und Naivität.“ Sein Ostbremer Pendant Thomas Panitz war natürlich happy: „Mein Team hat sich ans Konzept gehalten. Mir hat unsere Deckung sehr gut gefallen. Wie abgesprochen, haben wir uns schön defensiv verhalten, weil Verden nur einen wirklichen Rückraumschützen hat.“ Der angesprochene Jannik Rosilius stemmte sich als einziger Feldakteur gegen die Pleite. Zwischen den Pfosten standen Tim Gronowski und Bastian Bormann jeweils eine Halbzeit auf verlorenem Posten, hielten noch, was ging.