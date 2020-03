Rosenkrieg statt friedliche Scheidung zum Saisonende

Fischerhude - Von Frank Von Staden. Die Trennung nach nur einem Jahr sollte im Guten verlaufen, auch wenn atmosphäre Störungen vorhanden waren. Einvernehmlich, hieß es nach einer Sitzung beim TSV Fischerhude-Quelkhorn, sei die Trennung zwischen dem Wümme-Klub und dem Fußball-Trainer der 1. Damen, Jörg Beese, zum Saisonende zu verkünden. Nun, was eine Scheidung ohne Komplikationen werden sollte, avancierte letztlich zu einem Rosenkrieg und endete gestern mit der Auflösung des Vertrages von Beese.

Der Trainer aus Hoya soll sich nämlich nicht an die Vereinbarungen gehalten haben, „hat sich ganz im Gegenteil öffentlich in einem Maße geäußert, dessen Wortlaut wir so einfach nicht akzeptieren können“, erklärte Fischerhudes Frauenkoordinator Michael Brüning in einem längeren Gespräch mit unserer Zeitung. Leben konnten Brüning und Fußball-Chef Julian Kallhardt sicher noch mit dieser Aussage: „Die Mannschaft gehört vom Talent her aus meiner Sicht eindeutig in die Landesliga. Allerdings wollen viele Spielerinnen gar nicht diesen Aufwand auf sich nehmen, sondern lieber weiter in der Bezirksliga kicken. Uns fehlen ständig sowohl beim Training als auch bei den Spielen wichtige Spielerinnen, die anderen Dingen den Vorzug vor dem Fußball geben. Das ist prinzipiell auch okay, rechtfertigt dann aber nicht mehr einen Trainer, der jeweils 45 Minuten An- und Abreise zum und vom Training hat.“ Dennoch stellt Brüning gleich einmal klar: „Der Vorstand als auch die Mannschaft hatten nie das Ziel Landesliga ausgegeben. Denn wir wussten ja, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, aus der berufs- oder auch studiumsbedingt Spielerinnen wegbrechen könnten!“

Gar nicht einverstanden waren Brüning & Co. allerdings mit Beeses Vermutung, „dass die Mannschaft im Umland das Image hat, eine extrem eingeschworene Clique zu sein, die keine neuen externen Spielerinnen zulässt – was ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen kann, aber dieses Image ist leider da. So ist es fast unmöglich, neue Spielerinnen nach Fischerhude zu lotsen. Damit sehe ich die Gefahr, dass die Mannschaft immer weiter ohne Nachwuchs zusammenschrumpfen wird und damit natürlich auch das Niveau!“ Brüning antwortet darauf: „Wir haben immer wieder externe Zugänge gehabt, die sehr gut aufgenommen wurden. Ich denke, diese Sichtweise hat Jörg exklusiv. Und das öffentlich zu äußern, ist nun wahrlich nicht zum Wohle des Vereins.“

Während der B-Lizenzinhaber behauptet, dass noch 75 Prozent der Mannschaft hinter ihm stünde, verneint das Brüning ganz klar: „Sonst hätten wir sicher nicht so gehandelt, wie wir letztlich gehandelt haben. Doch ganz ehrlich, mir liegt es hier fern, den Trainer in die Pfanne zu hauen. Das ist nicht der Fischerhuder Stil. Das Thema ist durch . . . nur soviel, zwischenmenschlich hat es einfach nicht gepasst. Fachlich will und kann ich Jörg nicht die Kompetenz absprechen!“

Der 56-jährige Beese gab sich am Dienstagabend nach seiner Demission gelassen: „Ich habe bis zum 30. Juni 2020 einen gültigen Vertrag, bin eben nur nicht mehr beim Training und beim Spiel – aber immer noch Angestellter des Vereins. In meiner langen Laufbahn als Trainer schockt mich nichts mehr. Außerdem: Wer hat eigentlich als erstes über die geplante Trennung zum Saisonende gesprochen, als der Vorstand nach dem Gespräch sofort den Mannschaftsrat informiert hat?“

Brüning wollte diese letzten Sätze des Trainers einfach nicht mehr kommentieren, machte lieber deutlich, dass er schon einen Plan B in der Schublade liegen hat: „Wir haben bereits ein Trainer-Duo in der Hinterhand, das wir favorisieren und das auch schon weiß, dass wir es nun ansprechen werden. Wir werden der Mannschaft recht schnell eine Lösung präsentieren, mit der sie sehr zufrieden sein wird. Und dann kehrt Gott sei Dank wieder Ruhe bei uns ein!“