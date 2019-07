Rosenbrock beendet FSV-Hoffnung

+ Hart umkämpft war das Bezirkspokal-Match in Langwedel: Hier musste FSV-Verteidiger Jan-Ole Ernst (links) den Ottersberger Jan Stubbmann vorbeiziehen lassen. Die Fitschen-Elf setzte sich am Ende 3:1 durch. Foto: Hägermann

Keine Spur von Klassenunterschied – einzig in der Chancenverwertung zeigte sich der Favorit besser: Fußball-Landesligist TSV Ottersberg zog am Sonntag durch ein 3:1 (1:0) beim sich tapfer wehrenden Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen in die 2. Hauptrunde des Bezirkspokals ein.