TSV Lohberg: Rosebrock und Ackermann sorgen für Jubel

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Das ist der Ball drin: Cederic Rosebrock (11) erzielt das 1:0 gegen den TSV Brunsbrock. Am Ende feierte der TSV Lohberg im prestigeträchtigen Kreisliga-Derby einen viel umjubelten 2:1-Sieg. © Leeske

Riesen-Jubel beim TSV Lohberg: Der Aufsteiger gewann in der Fußball-Kreisliga das prestigeträchtige Derby gegen den TSV Brunsbrock 2:1. Mit einem 4:3 im Spektakel über den TSV Etelsen II übernahm der TSV Thedinghausen die Spitze. Alleine mit einer weißen Weste steht der TSV Achim nach dem 6:1 bei Neuling SVV Hülsen da. Eine deftige 1:9-Packung kassierte der SV Baden im Krisen-Derby gegen den TB Uphusen II.

SVV Hülsen II - TSV Achim 1:6 (0:0). Es ist Woche für Woche das Gleiche: Aufsteiger SVV Hülsen II präsentiert sich in der ersten Halbzeit gut, um dann im zweiten Abschnitt unterzugehen. Auch gegen den TSV Achim hielt die Mannschaft von Koray Vurus dank einer kompakten Defensivtaktik zur Pause noch ein 0:0, kam in der zweiten Halbzeit aber unter die Räder. Achims Florian Ehrhardt per Kopf (47.) und Bruder Patrick Ehrhardt per Freistoß (52.) brachen kurz nach dem Wechsel den Abwehrriegel. Marc Lubisch (67.) und erneut Florian Ehrhardt (72.) machten endgültig alles klar. Zwar traf der eingewechselte Yannis Meyer nach Zuspiel von Patrick Preisler immerhin zum 1:4 (79.), doch Fabian Schmidt schoss den Anstoß vom Mittelkreis direkt über den überraschten SVV-Keeper Benedikt Lemcke ins Tor (80.). In der Schlussphase sorgte Schmidt dann noch für den auch in der Höhe verdienten 6:1-Sieg.

TSV Lohberg - TSV Brunsbrock 2:1 (0:0). Der Aufsteiger konnte sich auch bei ihrem neuen Keeper Sascha Gohde bedanken. Der rettete vor allem in der ersten halben Stunde einige Male in allerhöchster Not. Erst nach über einer Stunde fiel der erste Treffer in diesem Derby. Lennart Grose schlug eine Flanke auf den eingewechselten Cederik Rosebrock-Heemsoth, der das Leder per Direktabnahme im Tor unterbringen konnte (64.). Grose holte sich dann gleich noch einen weiteren Assistpunkt, sein Freistoß landete auf dem Kopf von Moritz Ackermann, der zum 2:0 einnickte (77.). Zwar kamen die Gäste durch einen sehenswerten Schuss mit dem Außenrist von Tom Benton Voßhardt noch zum 2:1 (80.), doch zu mehr sollte es nicht reichen. „Die Chancenverwertung war heute leider nicht gut genug. Nur ein Tor aus sechs bis sieben guten Chancen ist zu wenig,“ befand Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant, während sein Gegenüber Ricardo Seidel strahlte: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie einen so starken Gegner bezwingen konnte.“

TSV Thedinghausen liefert erneutes Spektakel

TSV Thedinghausen - TSV Etelsen II 4:3 (2:3). Spiele mit Beteiligung vom TSV Thedinghausen versprechen bisher immer einiges an Action. So auch dieses Mal, als die Elf von Lutz Schröder einen 1:3-Rückstand noch in einen glücklichen 4:3-Erfolg verwandelte. „Man muss schon von einem glücklichen Sieg sprechen, da wir in der zweiten Halbzeit eigentlich schon tot waren,“ befand Schröder. Sein Team hatte nach einer kurz ausgeführten Ecke, als Tim Fahrenholz aus der zweiten Reihe abzog und Keeper Patrick Mannig überwinden konnte mit 1:0 geführt (15.). Doch Etelsen II wurde immer stärker und kam nach einem Missverständnis zwischen Merlin Sassenburg und Keeper Pascal Schreiber zum 1:1 durch Nino Nippoldt (21.). Hauke Wortmann konnte sich dann gegen drei Thedinghäuser behaupten und ins lange Eck abschließen (31.). Gut zehn Minuten später luchste er Mario Ohmes den Ball ab und traf erneut (42.). Die Gastgeber schafften noch vor der Pause den Anschluss, da Fahrenholz gefoult wurde und Jan-Dirk Oelfke den fälligen Strafstoß verwandelte (43.). Der vierfache Torschütze aus der Vorwoche, Luca Bormann, markierte dann nach Ohmes-Pass den 3:3 Ausgleich (75.). Als sich beide Teams bereits auf ein Remis einstellten, sorgten zwei Joker für den Heimsieg. Sören Hantke setzte stark durch und passte auf Toben Lange, der vor dem Tor die Nerven behielt (89.).

TSV Uesen - SV Hönisch 1:3 (1:2). Einen verdienten Erfolg sah Hönischs Trainer Waldemar Kammer. Einmal mehr hatte er mit Kai Kösling den überragenden Spieler auf dem Platz in seinen Reihen. Nach einer Flanke von Jakob von Klinggröff beförderte Kösling den Ball mit einer Direktabnahme unhaltbar ins untere Eck (20.). Die Gastgeber waren offensiv aber ebenfalls nicht schlecht aufgelegt, sodass Nick Schmock auch den zu dem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich erzielte (32.). Patrick Post hätte dann wieder die Hönischer jubeln lassen können, doch seinen abgefälschten Schuss hielt Uesen Schlussmann Tim Silling überragend. Doch nur wenige Minuten später war Silling dann doch geschlagen, als Kösling auf Uwe Menser ablegte und der das Leder aus dem Stand in den Winkel hämmerte (37.). Nach der Pause war dann wieder einmal Kösling zur Stelle, als er einen langen Ball von Andreas Rudat aufnahm und aus halblinker Position per Lupfer im Gehäuse unterbringen konnte (56.). „Ich denke, dass wir das Spiel heute wegen unserer Zweikampfstärke gewonnen haben. Da kann ich meine Mannschaft mal absolut loben,“ hatte Kammer nur positive Worte übrig.

Vier Tore: Aykut Kaldirici schießt Baden beim 9:1 ab

SV Baden - TB Uphusen II 1:9 (0:5). Von einer Arbeitsverweigerung der allerhöchsten Güteklasse sprach Badens Trainer Tim Schwentke nach dem peinlichen 1:9. „Was wir da nach den ordentlichen ersten zehn Minuten abgeliefert haben, geht gar nicht“ tobte Schwentke. Michael Maul (20., 28.), Aykut Kaldirici mit einem sehenswerten Lupfer über Keeper Christoph Blömer (27.), Finn Grüpmeier (37.) und Sönke Peno (38.) machten schon lange vor der Pause alles klar. Zwar kamen die Gastgeber durch den eingewechselten Samethan Akkurt immerhin noch zum Ehrentreffer (55.), sodass man auf Seiten der Badener auf ein halbwegs versöhnliches Ergebnis hoffen konnte. Doch erneut Kaldirici (67., 82., 88.) und Peno (75.) zeigten keine Gnade und schossen sich bis zum 9:1 den Frust der letzten Wochen vom Leib. „Wir müssen jetzt wirklich langsam aufwachen und uns schon beim Training viel mehr reinhängen,“ wird Schwentke deutlich.

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Dörverden 1:1 (1:0). Mit der letzten Aktion des Spiels sicherte Dörverdens Leon Delleske noch einen Zähler. Ganz früh hätten die Gäste eigentlich führen müssen, doch Nils Deke beförderte das Leder aus kurzer Distanz mit der Pike über das Tor. Bei den Langwedelern lief ganz viel über Youngster Justin Knop. Sein gezielter Schuss ins lange Ecke sorgte dann auch für die verdiente Führung (20.). Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten. Während Dörverden das Übergewicht an Ballbesitz hatte, hatten die Langwedeler mit dem Schuss an den Innenpfosten von Knop die beste Torchance. In der Schlussphase warfen die Dörverdener alles nach vorne und hatten einige Freistöße, um doch noch zum Ausgleich zu kommen – und der letzte führte dann tatsächlich noch zum Erfolg, weil Pascal Deke überragend ablegte auf Delleske, der das Leder dann im Gehäuse unterbringen konnte (90. + 8). „Unterm Strich geht das Remis aber in Ordnung, auch wenn es ärgerlich ist, dass wir nicht eine unserer guten Möglichkeiten zum 2:0 nutzen konnten,“ befand FSV- Coach Sascha Lindhorst.