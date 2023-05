Verdener Ruderverein: Ronja Schwarz und Mette Marie Glander in guter Form

Ihre Standortbestimmung glückte: Mette Marie Glander (l.) und Ronja Schwarz vom Verdener Ruderverein überzeugten in Bremen auf dem Weg zum möglichen DM-Start. © Verein

Gelungene Standortbestimmung für Ronja Schwarz und Mette Marie Glander: Die beiden Juniorinnen des Verdener Rudervereins bewiesen ihre Form mit dritten und vierten Plätzen bei der Regatta in Bremen. Darüber hinaus legte im Masterbereich Uwe Hollmann dreimal am Siegersteg an.

Verden – Den gesamten Winter über haben sich Ronja Schwarz und Mette Marie Glander auf die Saison vorbereitet. In Regie ihres Trainers Andre Hoffmann absolvierten die Sportlerinnen ein ambitioniertes Training mit Kraft-Ausdauerübungen und Rudertraining auf der Aller. Mindestens fünf Wochentage wurde an der Verbesserung der Kondition und der Technik gearbeitet.

Ronja, die in der Altersklasse der 17/18-jährigen A Juniorinnen im Einer startet, weiß, dass für eine erfolgreiche Rudersaison viel Trainingsfleiß erforderlich ist. Dennoch ist sie bereit, viel Zeit am Ruderverein zu verbringen und sich konzentriert auf die Herausforderungen der Wettbewerbe vorzubereiten.

Dritte und vierte Plätze in Bremen

Mette Marie tritt in der Altersgruppe der 15/16-jährigen Juniorinnen an. Für sie ist es das erste Jahr in den Juniorinnenwettbewerben. Im Vorjahr hatte sie sich den Titel der niedersächsischen Landesmeisterschaften im Einer bei den Mädchen gesichert. Umso spannender ist es für die Gymnasiastin, wie sie sich nun auf der längeren 1500 m Strecke im Juniorenbereich positionieren kann.

Mette hat zur Vorbereitung an einem Sichtungslehrgang der niedersächsischen Ruderjugend auf der Olympiastrecke in München teilgenommen und hervorragende Ergebnisse auf den Ergometermeisterschaften abgeliefert. Im Einer und im Doppelzweier, mit ihrer Partnerin aus Hannover, war sie zur 116. großen Bremer Ruderregatta auf dem Werdersee gemeldet.

Uwe Hollmann mit drei Master-Siegen

Beide VRV-Juniorinnen konnten sich dort mit dritten und vierten Plätzen beweisen. Nach Einschätzung des Trainers werde nun entscheidend sein, wie es in zwei Wochen auf der Kölner Regatta laufe. Hier wird die Elite im Juniorenrudern am Start sein. Ziel der Verdenerinnen ist die Teilnahme an den Deutschen Junioren Meisterschaften im Juli. Andre Hoffmann attestiert seinen Sportlerinnen ein hohes Potenzial und baut auf die verbleiben Trainingswochen.

Im Masterbereich feierte Uwe Hollmann drei Siege. In der Trainingsgemeinschaft mit den RV Hoya und dem RC Norden war das Team im Männer Doppelvierer (Altersgruppe F Ü 60), im Mix-Vierer (zwei Männer, zwei Frauen) und im Doppelzweier (mit Markus Hoffner vom RV Hoya) nicht zu schlagen.