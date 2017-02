Roland Büttner tritt zurück

Uphusen - Es war ein ziemlich ungewohntes Bild in der Halle am Arenkamp. Roland Büttner saß nicht auf der Bank der TB Uphusen Vikings. Der 40-Jährige war beim 0:11 in Floorball-Regionalligaspiel gegen den BSV Roxel nur Schaulustiger – zum ersten Mal nach über zwölf Jahren. „Ein merkwürdiges Gefühl“, fand er, aber eines, an das er sich gewöhnen muss. Denn Büttner hat vor der Partie seinen Rücktritt angekündigt, der bis zum Ende der Saison schrittweise vollzogen wird.

Er sei beruflich und privat zu sehr eingespannt, um sich weiter voll der Mannschaft widmen zu können, erklärte er: „Das hat nichts mit den Jungs zu tun. Aber sie brauchen jemanden, der hundertprozentig ihr Trainer ist – das konnte ich nicht mehr gewährleisten.“ Die meisten Aufgaben wird Büttner weiter ausüben, bei den Spielen aber hat er nicht mehr die Verantwortung.

Gegen Roxel musste er als Zuschauer mit ansehen, wie die Vikings ein Debakel erlebten. Der Zweitliga-Absteiger zeigte Uphusen gnadenlos die Grenzen auf und fuhr sogar mit einem seltenen Shootout, also einem Zu-Null-Spiel, nach Hause. Dabei hatten die Uphuser im Eröffnungsdrittel gut mitgespielt und ein 0:0 gehalten, um dann völlig einzubrechen. Je zweimal Andre Kiethe (24./39.) und Atis Lazdins (26./33.), Vladislav Pekuza (27.) und Sebastian Rudolf schossen ein 6:0 für die Gäste aus Münster heraus. Jonas Rademakers (43.), Lazdins (46.), Frederik Görtz, Luis Garcia Rodriguez (beide 52.) und erneut Rudolph machten die 0:11-Packung aus Uphuser Sicht perfekt. Besonders die Chancenverwertung war katastrophal, allerdings erwischte Roxels Schlussmann Jonas Ewering auch einen überragen-

Aufgaben werden vorerst intern verteilt

den Tag. „Dass ich nicht an der Bande stand, hat bei dem Ergebnis aber keine Rolle gespielt“, meinte Büttner. Roxel bleibt Tabellenführer, Uphusens Bilanz ist mit einem klaren Sieg und einer noch klareren Pleite ausgeglichen.

Wer Büttner auf der Bank folgt, steht noch aus. Vorerst will das Team die Aufgaben intern verteilen. „Ich bin ja auch nicht von heute auf morgen weg“, sagte Büttner. Er hatte die Mannschaft 2004 übernommen und in zwei Jahren von der Verbandsliga in die 2. Bundesliga geführt, wo Uphusen 2008 erst in den Playoffs den Erstliga-Aufstieg verpasste. Dazwischen lag der Gewinn der Deutschen Mixed-Meisterschaft 2005 in Hamburg. 2008 und 2015 wurden die Vikings unter ihm Nordwestdeutscher Meister auf dem Kleinfeld. Nach einem kleinen Aderlass stieg Uphusen 2009 aus der 2. Liga ab und spielt seitdem in der Regionalliga.

TB Uphusen Vikings: Forke, Mankowski – T. Richter, Niebuhr, Allermann – Staiger, D. Helfer, J. Helfer, S. Richter, Henckel.