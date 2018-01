Bogner des SV Dauelsen fünfmal siegreich

Dauelsen - Seit dem letzten Spieltag können die Bogner des SV Dauelsen wieder etwas entspannter auf die Tabelle der Bundesliga Nord gucken. Mit zehn von 14 möglichen Punkten ist der Start ins neue Jahr geglückt und die Finalteilnahme in greifbare Nähe gerückt.

Um ein Haar wären es sogar zwölf Zähler geworden: Nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen gegen Sherwood BSC Herne (6:2), SV Querum (6:4), Blankenfelder BS 08 (7:3), KKB Köln (7:3) und Rheydter TV (6:0) unterlag man dem Aufsteiger BSV Zierenberg sehr unglücklich. Das Duell mit den Hessen ging im Entscheidungssatz mit 56:57 Ringen verloren, was letztlich zur 4:6-Niederlage führte.

Chancenlos war der SV Dauelsen, der in seiner Meisterformation Sebastian Rohrberg, Andreas Gerhardt und Florian Kahllund schoss, lediglich im Auftaktmatch des vierten Spieltages. Gegen das in Gelsenkirchen überragend agierende Nationalkadertrio des BSC BB Berlin mit Lisa Unruh, Elena Richter und Eric Skoeries setzte es eine klare 0:6-Niederlage. Mit dem gleichen Resultat fertigten die Bundeshauptstädter noch vier weitere Ligakonkurrenten ab und stürmten mit erzielten 13:1 Punkten auf Tabellenplatz zwei.

Dank ihrer Positivserie haben die Dauelser sich deutlich von den Abstiegsplätzen abgesetzt und sich eine äußerst spannende Ausgangsposition im Saisonendspurt verschafft. Als Fünfter trennen sie nur zwei Punkte vom zur DM-Finalteilnahme berechtigenden vierten Platz. Diesen noch zu erreichen gilt es beim Heimspieltag am 3. Februar in der großen Sporthalle der BBS Verden in die Tat umzusetzen.