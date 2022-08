Sebastian Rohrberg: 15. DM-Titel mit dem Feldbogen in Folge

Teilen

Wieder Deutscher Meister mit dem Feldbogen – zum 15. Mal in Folge: Sebastian Rohrberg (Mitte) vom SV Dauelsen. © Frerichs

Dauelsen – Bogenschütze Sebastian Rohrberg scheint nicht zu stoppen zu sein: Das Ausnahmetalent des SV Dauelsen gewann zum 15. Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft in der Disziplin Feldbogen.

Es war ein super-knappes Kopf-an Kopf Rennen, bei dem sich Rohrberg auf der Anlage des SC Wietzenbruch am Ende nur durch die höhere Anzahl an X´en gegen den punktgleich liegenden Zweitplatzierten durchsetzen konnte. Sebastian Rohrberg, der bereits eine Woche davor Silber bei den Landesmeisterschaften in der Disziplin Recurve Herren auf 70m geholt hatte, bewies Nerven, sodass der erste Platz und damit der DM-Titel nach Dauelsen gehen.