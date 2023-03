Badens Stefan Rohlfs: „Das ist optimal gelaufen“

Von: Kai Caspers

Legte mit dem SC Achim-Baden II eine Punktlandung in der Verbandsliga hin: Roman Gaidies. © Hägermann

Den drohenden Abstieg noch verhindert. Mit zwei Siegen sicherte sich Squash-Verbandsligist SC Achim-Baden II am Ende doch noch den Klassenerhalt.

Achim – Punktlandung für die Herren des SC Achim-Baden II: Durch zwei 4:0-Erfolge am letzten Spieltag über den 1. Bremer SC III und den Tabellenzweiten Oase Dropshotters Braunschweig feierte das Team um Stefan Rohlfs doch noch den Klassenerhalt in der Squash-Verbandsliga.

„Das ist für uns optimal gelaufen. Natürlich hat es uns in die Karten gespielt, dass die Braunschweiger nicht mit einer kompletten Truppe angereist sind. Aber auch wir hatten im Saisonverlauf immer mal wieder mit Problemen zu kämpfen“, bilanzierte Rohlfs. Dass am Ende lediglich die besseren Satzpunkte gegenüber Damme den Ausschlag gegeben haben – für Badens Kapitän spielte es keine Rolle. „Damme hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Nein, im Grunde genommen war Wülfel unser Konkurrent um den Klassenerhalt. Als wir dann von deren Siegen erfuhren, hatte sich das Thema eigentlich erledigt. Aber zum Glück ist es dann anders gekommen.“

Christoph Kage wehrt zwei Matchbälle ab

Im Vorfeld der abschließenden beiden Begegnungen war den Badenern klar, dass nur zwei Siege die Chance auf den Klassenerhalt am Leben halten würden. Entsprechend motiviert gingen die Gastgeber dann auch in die Partie gegen Bremen. Sowohl Rohlfs als auch Björn Knobloch ließen in ihren Spielen nichts anbrennen und sorgten für die beruhigende 2:0-Führung. Deutlich mehr Mühe hatte Christoph Kage, der nach einem 0:2-Rückstand im dritten Satz sogar Matchbälle abwehren musste. Doch nach dem 12:10 war der Badener im Anschluss der klar dominierende Spieler im Court und erhöhte auf 3:0. Überhaupt keine Probleme hatte Spitzenspieler Steffen Rohde und gewann in drei Sätzen zum 4:0-Endstand.

Noch eindeutiger verlief die zweite Partie gegen Braunschweig. Am Ende gestatteten die Badener den Gästen keinen einzigen Satzgewinn beim 4:0. kc