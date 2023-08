Hedda Roggenbuck feiert Sieg im S*-Springen

Hedda Roggenbuck und Catwick gewannen in Gut Basthorst ein S*Springen. © Wächter

Aller-Weser-Reiterin Hedda Roggenbuck feierte auf Gut Basthorst in der Nähe von Hamburg einen souveränen Sieg in der schweren Klasse. Im Sattel ihres 15-jährigen Westfalen-Wallachs Catwick (Cornado x MV Gralshüter) legte sie in dieser Prüfung auf S*-Niveau die einzige fehlerfreie Runde überhaupt.

Verden - Einen weiteren Verdener Treffer gab es in Brelingen, dort gewann Mailin Quast für den RV Aller-Weser eine Springpferdeprüfung der Klasse L für fünf- bis siebenjährige Pferde. Für ihre Performance auf Dexter, einem siebenjährigen Hannoveraner von Diacontinus (MV Couleur-Rubin), erhielt sie eine Wertnote von 8,40. Im Punktespringen der Klasse M* schnappte sich Vereinskollegin Bettina Bemmann auf Birdie zudem Platz sechs.

Jessica Lynn Thomas gewinnt Westfalen-Championat

In Münster-Handorf überzeugte Jessica Lynn Thomas (RV Aller-Weser) während der Westfalen-Woche. Die Schwedin setzte sich im Westfalen-Championat für Vierjährige auf der Stute Eivissa (Escamillo x MV Wolkentanz) durch. Das Duo erhielt schon in der Einlaufprüfung eine überzeugende Wertnote von 9,0, mit der sie das Feld sicher auf die Plätze verwies. Mit Eivissa sollte Jessica Lynn Thomas damit ein hoffnungsvolles Nachwuchspferd haben. Die Stute gehört Bernadette Brune und stammt aus der Zucht von Katharina Hadeler. kk