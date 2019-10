Rockahrs Geniestreich – 2:0

Uphusen - Von Kai Caspers. Einen besseren Einstand hätte sich Achim Hollerieth bei seinem ersten Einsatz als Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen sicher nicht wünschen können. Schließlich feierten die Gastgeber einen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg über Arminia Hannover und haben dadurch zumindest für einen Tag die Abstiegsränge verlassen. „Natürlich wünscht man sich so etwas als neuer Trainer. Und natürlich bin ich zufrieden. Aber ich habe auch einige Dinge gesehen, an denen wir definitiv noch arbeiten müssen“, drückte Hollerieth dann auch gleich auf die Euphoriebremse.

Einer, der ganz besonderen Grund zur Freude hatte, war Philipp-Bruno Rockahr. Denn mit seiner überragenden Einzelaktion in der 50. Minute leitete „Rocky“ den späteren Sieg ein. Nachdem er einen hohen Ball auf der linken Außenbahn perfekt an seinem Gegenspieler vorgespielt hatte, gab es für ihn kein Halten mehr. Auch drei weitere Arminen vermochten ihn nicht zu stoppen und gegen seinen Schuss auch 20 Metern ins rechte untere Eck war Arminia-Keeper Sandro Soraru am Ende machtlos – 1:0. „Endlich hat es mal wieder geklappt. Aber ich durfte ja auch auf der linken Seite und vor allen Dingen auch von Beginn an spielen“, strahlte Rockahr, der in der 80. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste. „Aber das ist keine große Sache. Dem Frühshoppen auf dem Freimarkt steht definitiv nichts im Wege“, schmunzelte „Rocky“. Nur vier Minuten nach dem Führungstreffer legten die Gastgeber bereits nach. Verantwortlich dafür war Viktor Pekrul. Schiedsrichter Tobias Geismann hatte nach einem Rempler an Aladji Barrie auf Strafstoß entschieden. Eine strittige Entscheidung. Während Hollerieth als Ex-Torhüter („ich habe die früher oft gehalten“) gar nicht hinschauen konnte, zeigte Pekrul keine Nerven und verwandelte eiskalt – 2:0. Und hätte nicht Rilind Neziri eine glasklare Möglichkeit in der 60. Minute fahrlässig vergeben – die Partie wäre vermutlich vorzeitig entschieden gewesen. So aber hätte es noch einmal eng werden können, denn nach einem Aussetzer von Frithjof Rathjen am eigenen Strafraum tauchte Onur Capin völlig frei vor TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek auf. Und „Zecke“ war bereits geschlagen, hatte jedoch Glück, dass der Ball an den Innenpfosten klatschte und von dort ins Aus. „Da hätte es noch einmal eng werden können. Auf der einen Seite machen wir das Tor nicht und laden Hannover durch eigene Fehler zu klaren Chancen ein. Das gilt es abzustellen“, so Hollerieth. Letztlich geriet der Sieg des TBU aber nicht mehr in Gefahr und hätte sogar noch höher ausfallen können. Doch Elmedi Faouzi brachte das Kunststück fertig, das Leder aus fünf Metern (90.+2) neben das leere Tor zu setzen.