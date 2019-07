Rockahr-Tor bringt keine Ruhe – TBU 1:2

Uphusen - Von Ulf Von Der Eltz. Die Enttäuschung war bei allen riesig – und sie war verständlich: Trotz einer über weite Strecken dominanten Vorstellung musste Fußball-Oberligist TB Uphusen am Freitagabend den Traum vom Gewinn des Niedersachsenpokals begraben, die Elf von Coach Fabrizio Muzzicato unterlag dem Liga-Rivalen BSV Kickers Emden 1:2 (0:0). Völlig unnötig, wie die Reaktion von Youness Buduar zeigte. „Wir haben geschlafen und uns individuelle Fehler erlaubt“, knurrte der Verteidiger.

Ähnlich schockiert resümierte der TBU-Trainer die 93 Minuten: „Am Ende agierte Emden effektiver, kam zweimal durch und markierte zwei Treffer. Da haben wir aber auch nicht gut verteidigt. Bitter im Pokal ist natürlich, dass wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen konnten.“ Eine technisch versiertere Elf sah Kickers-Trainer Stefan Emmerling: „Da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden und müssen uns als Aufsteiger erst dran gewöhnen.“ Der Ex-Profi freute sich jedoch auch über das Stehvermögen seiner Mannschaft: „In den entscheidenden Momenten waren wir da, das zeichnet dieses Team eben aus.“

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der es zunächst zwar kaum zwingende Torchancen gab. Aber enorm hoch stehend ließen die Uphuser den Gast nicht zur Entfaltung kommen. Die Emdener ihrerseits massierten sich in der Abwehr und griffen spät, dann aber energisch ein. Erst in den letzten zehn Minuten vor der Pause wurden die Arenkamp-Kicker gefährlich, Philipp-Bruno Rockahr scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Siegfried John (35.). Mit der ersten richtigen Chance wäre Emden kurz vor dem Halbzeitpfiff fast in Führung gegangen: Holger Wulffs Flachschuss aus spitzem Winkel strich nur knapp am langen Eck vorbei.

Im zweiten Abschnitt erhöhte die Muzzicato-Elf den Druck – und es wurde brenzlich für die Ostfriesen: Rockahr bekam die Kugel aus fünf Metern nicht aufs Tor, nachdem er von Sebastian Kmiec in Szene gesetzt worden war (53.). Dann die überfällige Führung: Einen Pekrul-Freistoß köpfte Kmiec vor den Kasten, Rockahr hämmerte die Kugel zum 1:0 in die Maschen (62.). Zwar forderte der Freistoß-Spezialist sofort „wir brauchen das 2:0“, der Vorsprung brachte jedoch nicht die erhoffte Ruhe in die TBU-Aktionen. Muzzicato haderte: „Vorher hatten wir die Kontrolle gehabt, danach nicht mehr. Vielleicht eine Disziplin-Sache.“

Die Gastgeber zogen sich zu weit zurück, pressten nicht mehr, boten Kickers somit Räume und ließen sich gar überrumpeln: Der eingewechselte Konda schlug einen Ball quer durch die Abwehr, Heiko Visser stand ungedeckt und schoss zum 1:1 ein – der Rettungsversuch von Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek kam zu spät (76.). Aber Uphusen hatte auch zweimal dickes Pech: Erst strich ein Kopfball von Eugen Uschpol nach Neziri-Ecke knapp vorbei (80.). Nachdem nur vier Minuten später auf der anderen Seite Eilerts eine Wulff-Ecke zum 1:1 eingenickt hatte, passierte die nächste bittere Szene: Mert Bicakci donnerte die Kugel an den Pfosten, den Nachschuss von Ramien Safi bekam Eilerts deutlich sichtbar an die Hand – Schiri Philip Holzenkämper (Wallenhorst) verweigerte den Arenkamp-Kickern jedoch den Strafstoß (86.). Da halfen alle Proteste nichts. Als dann in den Schlusssekunden bei Emdener Kontern zunächst Ahlers-Ceglarek retten musste und Julius Wagner frei am leeren Tor vorbeischoss, hätte die TBU-Pleite sogar noch höher ausfallen können.