Rockahr und Rathjen bleiben TBU erhalten

Oberliga-Abschluss steigt in Wunstorf

+ Er kam in der Winterpause und bleibt dem TB Uphusen auch nächste Saison erhalten: Verteidiger Frithjof Rathjen (Bild) hat wie Offensiv-Ass Philipp Rockahr seinen Vertrag verlängert. J Foto: Diekmann

Uphusen - Eine kleine Chance hat der 1. FC Wunstorf noch auf den Sprung in die Regionalliga. Fußball-Oberligist TB Uphusen steht zum Saisonabschluss am Sonnabend (16 Uhr) also ein letztes Mal ein heißer Tanz bevor. „Sicher werden die Wunstorfer alles reinwerfen. Aber wir fahren nicht dorthin, um Spalier zu stehen. Auch unsere Motivation vor so einem Match müsste hoch sein“, freut sich TBU-Coach Fabrizio Muzzicato.