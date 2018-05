Rockahr und Becker rocken Abstiegsduell – Uphusen 2:1

Musste auf der Sechs so manche gefährliche Situation bereinigen: Ole Laabs (links), der in dieser Szene Göttingens Dennis Moschanin aus dem Spiel nahm. Im wichtigen Abstiegsduell feierte der TB Uphusen am Mittwochabend einen 2:1-Erfolg. J Foto: Woelki

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Der SVG Göttingen 07 wohl den endgültigen K.o. versetzt und selbst drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einkassiert: Fußball-Oberligist TB Uphusen feierte am Mittwochabend im Nachholspiel ein verdientes 2:1 (1:0). „Jetzt können wir am Sonnabend etwas lockerer nach Celle fahren. Die Drucksituation vor eigenem Publikum hat die Mannschaft doch ein bisschen gelähmt“, resümierte Coach Fabrizio Muzzicato.

Vor allem die Tatsache, dass seine Arenkamp-Kicker in den letzten zehn Minuten in Hektik gerieten, anstatt den Ball sicher in den eigenen Reihen zu halten, hatte den Trainer um die Big Points bangen lassen: „Es war ohnehin ein verkrampftes Spiel mit vielen leichten Fehlern. Da wundert man sich bei der Qualität, die in der Elf steckt. Aber wichtig ist, dass wir jetzt anders als in der Hinrunde nicht so gut spielen, aber die Punkte einsammeln.“

Von Beginn an entwickelte sich ein Abnutzungskampf, der sich meist im Mittelfeld zutrug. So blieben in der ersten Halbzeit richtige Torchancen Mangelware. Doch gleich die erste nutzten die Blau-Weißen: Yannis Becker legte ein starkes Solo hin, bediente Philipp-Bruno Rockahr auf der linken Seite – der Offensiv-Crack erzielte per Schuss ins lange Eck das 1:0 (19.). Becker selbst hätte in der Schlussminute fast erhöht, scheiterte nach Konter über Sebastian Kurkiewicz an Keeper Dennis Henze.

Die Uphuser bestimmten zwar das Geschehen, strahlten aber zu wenig Gefahr im Strafraum aus. Auf der anderen Seite versuchten es die Gäste viel mit Vertikal-Pässen. „Da hatten wir auch Glück, dass sie Bälle in die Halbräume nicht vernünftig mitgenommen haben. Ansonsten zeigte Göttingen einen guten Spielaufbau“, analysierte Muzzicato. Da stimmte Ex-Profi Kevin Artmann zu: „Wir standen hinten oft gegen drei Leute. Das müssen wir verbessern.“

Im zweiten Abschnitt schien der Turnerbund alles im Griff zu haben, Rockahr mit einem Pfostentreffer (62.) und einem Schuss, den Henze parierte (64.), hätte erhöhen können. Dafür fiel nach einem Fehler von Schlussmann Christian Ahlers-Ceglarek, der eine Flanke nicht entschärfen konnte, das überraschende 1:1 durch Hogreves Kopfball (67.). Gut, dass der TBU direkt antwortete: Rockahr, der nach der Auswechslung des völlig ungefährlichen David Airich von links ins Sturmzentrum wechselte und dort für mehr Alarm sorgte, hob die Kugel geschickt über die Abwehr, Becker vollendete zum 2:1 (71.). So hatten die beiden besten Uphuser dieses Abstiegsduell gerockt.