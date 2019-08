Ritterhudes Marcel Meyer macht den Unterschied – 0:3

Oyten – Nichts zu holen gab es bereits am Sonnabend für die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten beim Landesliga-Absteiger TuSG Ritterhude. Binnen neun Minuten kassierten die Gäste drei Treffer durch TuSG-Goalgetter Marcel Meyer und mussten so verdient ein 0:3 (0:1) mit auf die Heimreise nehmen.

„Die Niederlage geht so in Ordnung. Ritterhude ist einfach nicht unsere Kragenweite und war an diesem Tag eine Nummer zu groß für uns. Sicherlich fielen die Tore sehr ungünstig, aber das Ergebnis geht schon so in Ordnung“, haderte später Oytens Coach Axel Sammrey zwar mit der ein oder anderen vergebenen Chance seines Teams, erkannte den Sieg der Platzherren aber neidlos an. „Da sieht man, was zwei Jahre Landesliga an Erfahrung bringen. Denn wir standen doch meistens unter Druck – und konnten am Ende die personellen Ausfälle im Vorfeld doch nicht wie erhofft kompensieren“, so der Übungsleiter weiter, der aber erst in der 44. Minute das 0:1 notieren musste, als sich Sascha Krüger nur mit einem Foul im 16er zu helfen wusste und Meyer den Strafstoß eiskalt verwandelte (44.).

Kurz nach der Pause dann bereits die Entscheidung. Erneut war Meyer zur Stelle, traf erst per abgefälschtem Kopfball (50.) und dann aus dem Lauf (53.). Für den TVO hatten indes Patrick Kuhna (38.) per Freistoß sowie der später eingewechselte Julian Stiehl nach Konter (90.) die besten Möglichkeiten auf dem Fuß. Dabei übersah er den völlig freien umd mitgelaufenen Firat Karaca. vst