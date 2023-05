Reitturnier in Hülsen: Rita Cordes vom RC Hagen-Grinden gewinnt A**-Dressur

Teilen

Erfolgsduo: Anna Biesewig vom RC Hagen-Grinden und Bright Eyes gewannen ein E-Stilspringen. Archiv © Wächter

Beim Pfingsturnier des RV Hülsen-Aller mit Pferdeleistungsschau und Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L* gab es einige Erfolge und Platzierungen für den Kreis Verden: Rita Cordes (RV Aller-Weser) und Solana Lauries, eine neunjährige Hannoveraner Stute von Sarotti Mocca-Sahne (MV Warkant), siegten in der A**-Dressur.

Hülsen – Vierte in der A**-Dressur wurde Emelie Ternieten auf Delgado, die den gastgebenden Reitverein vertraten. Das Turnierhighlight, eine L*-Dressur, ging an Sophie Höper und Dancing Sun vom RV Kirchwalsede. In diesem Wettbewerb belegte Mone Kuhlmei vom Verdener Schleppjagd-RV auf Livano Platz drei vor Rita Cordes und Solana Lauries und Thies Baumgart (RV Aller-Weser) und Dancefloor.

In der E-Dressur erreichte Leonie Marie Uelzen (RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden) auf Sinfonie Platz zwei. Auf dem Springplatz setzte sich Anna Biesewig im E-Stilspringen auf Bright Eyes durch. Die Reiterin vom RC Hagen-Grinden und das Deutsche Reitpferd von Black Ombre erhielten für ihre Performance eine Wertnote von 7,6, die ihnen den Sieg einbrachte.

Der Höhepunkt im Springparcours, ein Wettbewerb der Klasse A** ging an Kira Iloge und Caramello (RFV Maasen-Sulingen). Auf dem vierten Rang platzierten sich Kia-Marie Klinker und Zack Sensation vom RV Aller-Weser. Außerdem wurde Mayleen Wolf (RV Hülsen-Aller) auf Nanja Vierte im Stilspringen der Klasse A*. Für viel Spaß sorgte die Jump and Run-Prüfung, die an Kia-Marie Klinker und Zack Sensation ging. kk