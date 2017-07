Sportwoche Baden: MTV Riede schlägt TSV Achim 3:0

Baden - Einen Fehlstart verzeichnete der SV Baden bei der eigenen Sportwoche. Gegen BTS Neustadt II setzte es für die Gastgeber eine 1:4 (0:3)-Niederlage. In der zweiten Partie behauptete sich Bezirksligist MTV Riede mit 3:0 (1:0) über den TSV Achim.

SV Baden - BTS Neustadt II 1:4 (0:3). Die Badener hatten gut in die Partie gefunden und sich dabei auch die eine oder andere Chance erarbeitet. In der zwölften Minute gingen die Gäste dann aber durch Timo Tönies mit 1:0 in Führung und erwiesen sich im weiteren Verlauf auch als das deutlich effektivere Team. Noch vor der Pause legte Neustadt durch Mohamed Agoro (24.) und Jan-David Port (33.) durch einen direkten Freistoß aus 22 Metern zum 3:0 nach. Spätestens mit dem 0:4 (60.) war die Partie endgültig entschieden. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht hängen und kamen durch Tobias Bauer (64.) zum verdienten Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.

MTV Riede - TSV Achim 3:0 (1:0). Die Achimer waren von Beginn an das spielbestimmende Team. Das Team von Jens Dreyer setzte sich in Riedes Hälfte fest, ließ jedoch beste Chancen ungenutzt. Aykut und Behcet Kaldirici hatten mehrfach die Führung auf dem Fuß. Die kalte Dusche in der 23. Minute, als Johann Phillip Johanningmeier das 1:0 für den MTV erzielte. Direkt nach dem Wechsel hatte Ahmed Kaldirici den Ausgleich für die Achimer auf dem Fuß, scheiterte jedoch denkbar knapp. Pech dann für Riedes Torben Meier, der binnen drei Minuten zweimal den Pfosten traf. Im Anschluss kam Riede besser ins Spiel und Kai Schumacher erhöhte auf 2:0 (54.). Die Entscheidung dann in der 60. Minute, als MTV-Neuzugang Hamed Kone mit dem 3:0 die letzten Zweifel beseitigte.

Am Sonntag trifft BTS Neustadt II um 14 Uhr auf den TB Uphusen II. Um 15.30 Uhr trifft der TSV Achim auf den TSV Uesen.

kc