Riedes Chancenwucher wird bestraft – 1:2

Schneller als Brunsbrocks Bjarne Oppat (rechts): Bierdens Hanno Stumpf. © Hägermann

Der TSV Bassen II ist der erste Tabellenführer der Fußball-Kreisliga. Beim TSV Dörverden behauptete sich der Bezirksliga-Absteiger mit 4:1.

Verden – Der Saisonauftakt in der Fußball-Kreisliga – er gehörte in erster Linie den Auswärtsteams. Lediglich der SV Hönisch ging beim 3:2 über den TSV Thedinghausen in seinem Heimspiel als Sieger vom Platz.

SV Hönisch - TSV Thedinghausen 3:2 (2:0). Von Beginn waren die Gastgeber das dominante Team. Hamdin Özer per Fernschuss (20.) und Arthur Pfannenstil nach Flanke von Mubarak Badir (31.) stellten vor der Pause auf 2:0. Erneut Özer erhöhte auf 3:0 (54.). Weitere Chancen zur Entscheidung blieben ungenutzt, sodass noch etwas gezittert werden musste. Zunächst verkürzte Luca Bormann auf 1:3 (76.), ehe er in der Nachspielzeit (90.+5) einen Handelfmeter zum 2:3-Endstand verwandelte.

Felix Hellwinkel trifft doppelt für Lohberg

MTV Riede - TSV Lohberg 1:2 (1:1). Die Rieder wurden für ihren Chancenwucher in der ersten Hälfte am Ende eiskalt bestraft. Dabei hatte es gut begonnen, denn nach einem langen Ball von Tim Eichhorn nutzte Marvin Just Lohberger Probleme in der Abstimmung zwischen Keeper Torben Nodorp und seinem Innenverteidiger – 1:0 (6.). Nachdem im Anschluss gute Chancen auf den zweiten Treffer ausgelassen wurden, kamen die Lohberger mit ihrer ersten Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einer zu kurz geklärten Ecke war Felix Hellwinkel zur Stelle – 1:1 (23.). Die entscheidende Szene in der 65. Minute, als sich Riedes Torben Maaß bei einem Konter der Gäste nur mit einem Foul zu helfen wusste und mit der Ampelkarte vom Platz musste. Der anschließende Freistoß wurde erneut nicht ausreichend geklärt und Hellwinkel war erneut zur Stelle – 1:2 (67.). Trotz Unterzahl hatte der MTV noch einige Chancen, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

TSV Bierden - TSV Brunsbrock 2:3 (0:0). Lange Zeit boten beide Teams nur fußballerische Magerkost. 15 Minuten vor dem Abpfiff ging es dann aber turbulent zur Sache. Zunächst sorgte Steffan Wuttke mit einem fargwürdigen Strafstoß zum 1:0 (77.). Im direkten Gegenzug glich Dennis Böhlke nach einer Ecke per Kopfball zum 1:1 aus. In der 82. Minute segelte Bierdens Torhüter Andreas Volkmann nach einer Ecke am Ball vorbei und Paul Moje nutzte das zum 1:2 (82.). Per kurz ausgeführten Freistoß von Wuttke glich Mario Nagel zum 2:2 aus (85.). Doch die Gäste hatten noch eine Antwort parat, denn Julius Böhning traf nach einem indirekten Freistoß zum späten 3:2-Siegtreffer (90.+3). „Wir haben gegen diese spielstarke Mannschaft aus dem Spiel kaum etwas zugelassen. Das kann man als Lob für uns werten“, war Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer nicht komplett unzufrieden.

Aykut Kaldirici führt Uphusen II mit vier Toren zum Sieg in Achim

TSV Achim - TB Uphusen II 2:4 (0:1). Mit vier Toren sorgte der bärenstarke Aykut Kaldirici fast im Alleingang für den Erfolg des TBU. Zunächst war er mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich (36.). Nach einem guten Spielzug glichen die Achimer in der zweiten Hälfte durch Patrick Bormann zum 1:1 (50.) aus. Niklas Markhardt, neuer Torhüter des TBU, hatte einen starken Tag erwischt und hielt einige Male überragend. Vorne war es Kaldirici, der die Weichen auf Sieg stellte. Zunächst traf er zum 2:1 (65.), ehe er in der 78. Minute zum 3:1 nachlegte. Nach Foul an Rocat Undav bekam der TBU einen Foulelfmeter zugesprochen. TSV-Torhüter Alexander Stein konnte diesen zwar parieren, doch Kaldirici verwandelte den Nachschuss – 1:4 (85.). Im Gegenzug erzielte Max Brookmann per Strafstoß den 2:4-Endstand (86.).

SV Wahnebergen - TV Oyten II 1:2 (1:1). In der 19. Minute die Führung der Gäste nach dem schönsten Angriff des Spiels. Nach Flanke von Sebastian Rieper legte Felix Polacek per Kopf auf Henry Garbrecht ab und der traf zum 0:1. Nach einem unsauberen Rückspiel auf Torhüter Christian Rathjen konnte dieser das Leder nur in die Mitte klären und Wahnebergens Lasse Meyer markierte den 1:1-Ausgleich (26.). Aus dem Spiel heraus gab es kaum etwas zu sehen. Nicht von ungefähr resultierte der Siegtreffer für den TVO aus einem ruhenden Ball. Alexander Garuba zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Metern sehenswert zum 2:1 (84.) ins Eck.

FSV-Trainer Sascha Lindhorst nach 4:2-Erfolg bei RW Achim zufrieden

1. FC Rot-Weiß Achim - FSV Langwedel-Völkersen 2:4 (2:1). Die frühe FSV-Führung durch einen Handelfmeter von Ole Richter (8.) glich Achims starker Neuzugang Ebubekir Alaca zum 1:1 (15.) aus. RW hatte nun Oberwasser und kam nach einem Konter über Neuzugang Anil Morkan zum verdienten 2:1 (22.) durch Faruk Senci. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste mit viel Schwung aus der Kabine. Per Nachschuss glich Justin Knop aus spitzem Winkel zum 2:2 (49.) aus. „Es war schon beachtlich, wie wir in der zweiten Halbzeit gegen gehalten haben“, lobte FSV-Coach Sascha Lindhorst. In der 71. Minute traf Ole Richter zum 3:2, ehe Knop mit dem 4:2 (89.) die letzten Zweifel beseitigte.

TSV Dörverden - TSV Bassen 1:4 (1:1). Obwohl die Bassener optisch deutlich mehr vom Spiel hatten, ging es nach Toren von Bassens Lukas Zerrenner (3.) und Lennart Troue (9.) mit einem 1:1 in die Pause. Durch einen strittigen Elfmeter, den Daniel Wiechert verwandelte, gingen die Bassener erneut in Führung (75.). In der Schlussphase machte Neuzugang Marlo Suhr jeweils nach Konter (89./90.+2) mit einem Doppelpack alles klar. „Der Sieg geht in Ordnung“, zeigte sich Dörverdens Trainer Nils Pohlner als fairer Verlierer. bdr