Riedes Borchers wechselt zum TSV Bassen

+ Constantin Borchers

Bassen/Riede – Auch beim TSV Bassen öffnen sich so langsam die Wechseltore. So erhielt der Fußball-Bezirksligist am Mittwoch endgültig die Zusage von Constantin Borchers, der bisher für den Klassenpartner MTV Riede aktiv war und nun aber der kommenden Saison das grün-rote Trikot tragen wird.