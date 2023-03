2:4 im Kellerduell – Rieder Rettung jetzt „sehr unwahrscheinlich“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Umkämpft war das Kellerduell – in dieser Szene zwischen Riedes Marcel Grashoff (rechts) und Lilienthals Roman-Alexander Klee. Am Ende verlor der MTV 2:4. © Albrecht

Jetzt dürfte der MTV Riede nicht mehr zu retten sein! Nach der 2:4 (0:2)-Heimpleite am Sonntag im Kellerduell der Bezirksliga gegen den SV Lilienthal-Falkenberg sieht selbst Denis Schymiczek die Chancen alles andere als realistisch an: „Der Klassenerhalt ist nun sehr unwahrscheinlich“, konstatierte der Coach.

Riede – 14 Punkte haben die Segelhorstkicker Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dabei zeigten sich die Gastgeber im Gegensatz zu den vergangenen beiden Partien verbessert. „Die Einstellung stimmte heute. Es war ein ordentliches Spiel. Hört sich zwar blöd an, wenn man verliert – ist aber so“, konnte Schymiczek seinen Schützlingen vom Kampfgeist her keinerlei Vorwürfe machen.

Grobe Fehler brechen MTV Genick

Allein die groben Fehler in der Abwehr warfen den MTV entscheidend zurück, einem Gegentreffer folgte jeweils nur wenige Sekunden später der zweite. „Wir brauchen einfach zu lange, um uns wieder zu fangen. Genau in diesen Momenten trifft der Gegner“, beschreibt der Trainer die missliche Lage.

In guten ersten 20 Minuten hätte die Heimelf durchaus in Führung gehen können. Mit schnellen Kontern brachten die Lilienthal zweimal in ernsthafte Gefahr: Malte Grashoffs Schuss nach Johanningmeier-Zuspiel parierte Keeper Christian Haar (17.), Luca Johanningmeier traf 60 Sekunden später aus spitzem Winkel das Lattenkreuz – er hatte sich links prima durchsetzt.

Aus heiterem Himmel fiel dann das 0:1 (27.), als Christian-Uwe Lübsin einfach mal aus 20 Metern abzog, Riedes Schlussmann Felix Eichhorn rutschte weg und kam so nicht mehr an den Aufsetzer heran. Riedes Schockmoment nutzte der Gast zum 0:2 nur zwei Minuten später: Patrick Manig köpfte ein, nachdem Torben Maaß einen weiten Flankenball komplett unterschätzt hatte. Davon erholten sich die Segelhorstkicker bis zur Pause nicht mehr.

Johanningmeiers 1:2 hilft nicht

Den zweiten Abschnitt eröffnete Lilienthals Cedric Grün mit einem Schrägschuss ans Lattenkreuz (47.), auf der anderen Seite leitete Rayk Lübke mit einem Schuss neben den Kasten (51.) Riedes Drangphase ein. Die belohnte Johanningmeier mit dem 1:2 nach Hereingabe von Marcel Grashoff (57.). Die Schymiczek-Schützlinge waren drauf und dran, die Wende zu schaffen – da patzte Keeper Felix Eichhorn: Nach weitem Ball blieb er einfach stehen, Luca Tom Stel umkurvte ihn – 1:3 (74.). Kurz darauf ließ Jenno Bülders Verteidiger Tim Eichhorn im Laufduell stehen und vollendete flach zum 1:4 (75.).

In der Schlussphase drängte der MTV nochmals, aber nur noch Malte Grashoff konnte Verunsicherungen in der SV-Abwehr zum 2:4 nutzten (88.). Da sah Schymiczek einen entscheidenden Unterschied: „Wir bestrafen die Fehler des Gegners zu wenig.“ Auch ein Grund dafür, warum der Abstieg in die Kreisliga im Anflug auf den Segelhorst ist.