Rieder Frust nach 1:2-Pleite gegen Sottrum

Von: Frank von Staden

Alle Proteste der Rieder nach dem Foul an Niklas Behn (unten) von Keeper Tobias Engel halfen nichts. © von Staden

Der MTV Riede findet einfach nicht den richtigen Weg aus dem Abstiegslabyrinth der Fußball-Bezirksliga. So unterlagen die Mannen um Spielertrainer Denis Schymiczek am Sonntag auf heimischem Boden auch dem TV Sottrum unglücklich mit 1:2 (1:1) und haderte danach vor allem mit einer Szene, die die Partie vielleicht in eine andere Richtung hätte kippen lassen können.

Riede – „Ein klares Foul und folglich eine Rote Karte. Das hat jeder gesehen – außer die Unparteiischen nicht! Das konnte man aber eigentlich nicht übersehen“, schimpfte da später Riedes Vereins-Boss Frank Lindenberg wie ein Rohrspatz. Es war die 73. Minute, als die Partie Spitz auf Knopf stand und die Hausherren drauf und dran waren, einen 1:2-Rückstand zu egalisieren. Nach einem Konter eilte Niklas Behn allein auf Sottrums Keeper Tobias Engel zu, der beim Herauseilen 20 Meter vor dem Tor einen Tick zu spät kam und statt Ball nur die Beine des Angreifers traf. Der Pfiff aber blieb aus. Es hagelte wütende Proteste der Gastgeber. „Ob es am Ende Rot gewesen wäre, sei dahingestellt. Aber das zu übersehen ist schon schwer“, urteilte dann später auch Schymiczek und bekam Unterstützung von Sottrums Mittelfeldmotor Helge Osmers, der kurz vor dieser Szene noch die Rieder Querstange traf: „Ich kann die Rieder da verstehen. Das war pures Glück für uns!“

Dieses Glück, das sich bekanntlich aber nur erarbeiten lässt, fehlte den Gastgebern auch in dieser Begegnung wieder zu häufig. Bestes Beispiel dafür war die 61. Minute, als Maik Stöver ebenfalls allein auf den Sottrumer Keeper zueilte, das anvisierte lange Eck aber um einen halben Meter verfehlte. „Kann man schon mal machen. Aber wir hatten ja ebenfalls diese klaren Dinger, die wir nicht reinmachen“, merkte da Osmers später etwas protestierend an. Recht hatte er. Zwar legte Yannick Böhling früh die Gästeführung vor (14.), doch in der Folge ließ gerade er in der ersten, als auch in der zweiten Spielhälfte etliche 100 Prozenter liegen. Das bestraften die Platzherren, die erst ab der 30. Minute so richtig am Spiel teilnahmen, mit dem Ausgleichstor, das Dominik Jacobi per Kopf nach Stöver--Ecke erzielen durfte (44.). Sekunden zuvor schon hätte Stöver aber auf 1:1 stellen müssen.

Nach der Pause war der MTV nicht nur ebenbürtig, sondern auch besser, auch wenn er bei seinem Sturmlauf natürlich immer Gefahr lief, ausgekontert zu werden. Das 1:2 durch Jannik Rosebrock allerdings fiel nach einem Eckball, als der Sottrumer am langen Pfosten am schnellsten schaltete (63.). Alle Rieder Bemühungen danach versandeten.