Von Untergangsstimmung keine Spur beim MTV Riede

Von: Kai Caspers

Sehr zur Freude von Riedes neuem Trainer Oliver Rozehnal (links) und Spartenleiter Frank Lindenberg (rechts) trägt Jason Spatz kommende Saison das MTV-Trikot. © Verein

Nur einen Tag nach dem endgültigen Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga gab es die ersten positiven Meldungen vom MTV Riede. Denn nicht nur der Großteil des Kaders bleibt zusammen, sondern es gibt auch schon die ersten Neuzugänge.

Riede – Der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga hatte sich bereits seit Wochen angedeutet. Seit Sonntag und dem 0:1 beim SVV Hülsen ist es nun amtlich. Der MTV Riede muss in der nächsten Saison den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. Bei den Segelhorstkickern ist von Untergangsstimmung jedoch nur wenig zu spüren. Aus gutem Grund. Wie Spartenleiter Frank Lindenberg bekannt gab, bleibt nahezu der komplette Kader zusammen. Darüber hinaus präsentierte der MTV mit Jason Spatz vom FC Riensberg den ersten Neuzugang.

Jason Spatz trägt künftig das MTV-Trikot

Den Kontakt zum 22-jährigen Innenverteidiger, der in der Jugend beim FC Oberneuland ausgebildet wurde, stellte Riedes Torwart-Trainer Daniel Schumacher her. „Daniel hat einfach mal im Internet recherchiert und ist dabei auf Jason gestoßen. Nach der ersten Kontaktaufnahme ist Jason dann zu einem Spiel von uns gekommen und hat sich mit unserem neuen Trainer Oliver Rozehnal unterhalten. Danach war relativ schnell klar, dass er nächste Saison für uns spielen will“, erhofft sich Lindenberg vom Neuzugang nicht nur eine größere Stabilität in der Defensive, sondern vor allen Dingen einen deutlich erhöhten Konkurrenzkampf im Training. Mit Marcel und Pascal Schumacher sowie Timm Wüstefeld rücken zudem drei Spieler aus der eigenen Reserve in den Kreisligakader. Dazu gesellt sich mit Hanjo Irps ein A-Jugendlicher. „Unsere Planungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Aktuell sind wir noch in guten Gesprächen mit vier weiteren Spielern aus anderen Vereinen“, hofft Lindenberg, auch dort bald Vollzug vermelden zu können. Somit müssen die Rieder in der nächsten Saison lediglich auf Lennart Schröder, den es zum Landesligisten TSV Etelsen zieht, und Dominik Jacobi, der kürzertreten will, verzichten. „Alle anderen bleiben uns erhalten. Ich habe die Jungs einfach an der Ehre gepackt. Zumal wir es ja auch gemeinsam verbockt haben. Daher wollen wir die Suppe auch wieder auslöffeln“, will Lindenberg in der kommenden Saison natürlich ein gewichtiges Wörtchen im Titelkampf der Kreisliga mitreden. „Aber das wird alles andere als einfach. Schließlich gilt es abzuwarten, wer noch alles mit uns die Bezirksliga verlassen muss. Daher erwarte ich auch eine sehr starke und ausgeglichene Liga.“

Dass die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt, unterstreicht die Tatsache, dass auch Maik Stöver weiterhin das MTV-Trikot trägt. „Er hatte einige Angebote und hat das auch immer offen kommuniziert. Aber neben meinem Sohn Marc war Maik der Erste, der zugesagt hat. Das spricht doch für uns. Natürlich waren wir mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet. Und der Abstieg schmerzt auch. Aber es geht weiter und wir gucken nur nach vorne“, so Lindenberg