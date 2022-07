Riede: Stöver und Percani belohnen Steigerung – 2:2

Von: Kai Caspers

Trotz des 2:3 nicht unzufrieden: Oytens Marius Winkelmann. © Privat

Etelsen/Riede/Oyten – Auch im zweiten Spiel im Rahmen der Sportwoche des SC Borgfeld musste sich der TSV Etelsen mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den MTV Riede hieß es am Ende 2:2. Der TV Oyten kassierte hingegen in seinem Auftaktspiel eine 2:3-Niederlage gegen den Blumenthaler SV.

TSV Etelsen - MTV Riede 2:2 (1:0). „In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant und hatten auch viel Ballbesitz. In der zweiten Hälfte haben wir dann aber den Faden und die Ordnung verloren“, war das Ergebnis für Etelsens Co-Trainer Rene Hinrichs am Ende sogar etwas glücklich. Dabei hatte seine Elf durch Piet Niemann und Nils Koehle ein 2:0 vorgelegt. „Der Auftritt nach der Pause hat mir gut gefallen. Da war zu sehen, dass unsere Arbeit langsam Früchte trägt. Wir haben das Spiel breit gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Daher hätten wir auch gewinnen können“, erklärte Riedes Denis Schymiczek. Doch für seine Elf reichte es nach Toren von Maik Stöver und Egzon Percani lediglich zum 2:2-Ausgleich. Schymiczek: „Fairerweise muss ich aber sagen, dass auch die Etelser nur mit einem kleinen Kader angereist waren und nach einer Verletzung in Unterzahl zu Ende spielen mussten.“

TV Oyten wird für eine gute Leistung nicht belohnt - 2:3

TV Oyten - Blumenthaler SV 2:3 (1:1). Mit der Vorstellung seiner Mannschaft konnte Marius Winkelmann gut leben. Mit dem Ergebnis nicht. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber leider haben wir nach der Führung nicht nachgelegt und am Ende durch individuelle Fehler noch zwei unnötige Gegentore kassiert“, ärgerte sich Oytens Co-Trainer. „Aber es war definitiv eine Steigerung zur Partie am Wochenende. Daher bin ich auch nicht unzufrieden. Zumal bei uns weiterhin einige Spieler gefehlt haben.“ Nach dem 0:1 hatte Aruna Joel Ahizi zunächst ausgeglichen, ehe Amadinho Kone die Oytener mit 2:1 in Führung gebracht hatte. kc