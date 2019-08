MTV Riede setzt ein echtes Ausrufezeichen

3:2-Erfolg beim FC Hambergen

+ Luca Johanningmeier erzielte das Siegtor. Foto: Westermann

Riede – Ein echtes Ausrufezeichen in der noch jungen Saison setzte am Sonnabend der MTV Riede beim vermeintlichen Bezirksliga-Favoriten FC Hambergen. Kamen die Gastgeber schon in Achim nicht über ein 2:2 hinaus, so brachte ihnen nun der MTV Riede mit einem 3:2 (2:2)-Coup die erste Heimschlappe bei.