MTV Riede schickt Hesedorf in Kreisliga

Riede - Der MTV Riede verpasste gestern Abend seinem Bezirksliga-Gast FSV Hesedorf/Nartum den „Todesstoß“ in Sachen Klassenerhalt und schickte den Aufsteiger mit einem schwer erkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg zurück in die Fußball-Kreisliga.

„Wir hatten dicke Chancen im ersten Abschnitt, haben diese aber nicht genutzt und lagen so in der 53. Minute gar nach Toren von Hesedorfs Sackmann und Torben Schumacher sowie einem Schlichting-Abstaubertreffer mit 1:2 zurück. Danach haben wir es dann sehr gut gemacht, nie aufgesteckt und großen Willen gezeigt“, lobte später Riedes Coach Stephan Hotzan die Einstellung seiner Elf, die in der 58. Minute durch ein Traumtor von Kai Schumacher aus 20 Metern direkt in den Winkel zum 2:2 kam. Als dann Torben Meyer nach Zuspiel von Kai Schumacher auf 3:2 stellte (67.), segelten die Hausherren auf Siegkurs, auch wenn die Hesedorfer in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale warfen, das Visier hochklappten und auch zu einem Lattentreffer kamen. In den Schlussminute bewahrten dann Keeper Carsten Pape sein Team vor dem 3:3. J vst