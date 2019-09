Riede fühlt TSV Bassen auf den Zahn

Bassen/Riede – Das wird mal eine interessante Bezirksliga-Paarung, wenn am Sonntag die Fußballer des TSV Bassen den stark in die Saison gestarteten MTV Riede erwarten.

„Warum sollen wir nicht auch dort punkten? Bassen ist sicherlich eines der stärksten Teams der Liga, konnte das aber bisher nicht so recht auf den Platz bringen“, sagt da Riedes Coach Marc Wurthmann, der extra aufgrund einiger angeschlagener Spieler das Abschlusstraining auf Freitag verlegt hat.

„Nach unserer schlechtesten Saisonleistung in Achim wollen meine Spieler zeigen, dass wir es gegen einen spielstarken Gegner besser können. Im Training ist über die Fehler gesprochen worden, am Sonntag erfolgt die Umsetzung. Riede hat mit Schröder einen Top-Stürmer dazubekommen, steht nach vier ungeschlagen Spielen unmittelbar vor uns in der Tabelle und wird sicher mit großem Selbstvertrauen antreten. Das wird eine Reifeprüfung für uns“, weiß da Bassens Coach Uwe Bischoff, dass seine Jungs schon Vollgas geben müssen. Fehlen werden Czotscher und Diezel (beide privat). vst