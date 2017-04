Spitzenspieler des TV Oyten zieht es nach Hittfeld

Oyten - Die Niederlage beim TSV Lunestedt II – für Fabian Kramer kam sie nicht überraschend. Dennoch hätte sich der Kapitän des TT-Verbandsligisten TV Oyten gerne etwas positiver aus der Liga verabschiedet. Aber am Ende setzte es für den künftigen Landesligisten eine weitere Höchststrafe – 0:9. Aber damit nicht genug. In der kommenden Saison müssen die Oytener auf Spitzenspieler Rico Buchholz verzichten. Er wechselt zu Verbandsligist Eintracht Hittfeld.

„Wir hätten ihn gerne behalten. Doch Rico will sich noch einmal neuen Herausforderungen stellen. Daher müssen wir seine Entscheidung akzeptieren“, erklärte Kramer. Dass der Wechsel weitere nach sich ziehen könnte – dem schob der TVO-Kapitän jedoch gleich einen Riegel vor. „Ich werde aus beruflichen Gründen kürzer treten, stehe im Notfall jedoch zur Verfügung. Alle anderen haben bereits ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Wie die Mannschaft in der neuen Saison dann aussehen wird, kann ich aber noch nicht genau sagen. Das hängt davon ab, ob wir noch den einen oder anderen Neuzugang bekommen. Es ist aber auch gut möglich, dass wir die Abgänge mit eigenen Bordmitteln kompensieren können“, verweist Kramer auf die große Qualität in der eigenen Reserve.

Lunestedt war deutlich überlegen

In Lunestedt knüpfte der TVO nahtlos an die schwachen Doppelleistungen der vergangenen Spiele an. Lediglich die Brüder Jonathan und Julius Feldt verzeichneten zumindest einen Satzgewinn – 0:3. Auch in den Einzeln gab es für die Gäste nicht viel zu holen. „Wir haben uns zwar gewehrt, doch letztlich reichte das eben nicht“, sprach Fabian Kramer von einer deutlichen Überlegenheit der Lunestedter.

Die erste Chance auf den Ehrenpunkt vergab Rico Buchholz. Gegen Bobby Tran lieferte sich der Oytener ein Duell auf hohem Niveau, doch am Ende musste er sich denkbar knapp mit 10:12 im fünften Satz geschlagen geben. Auch Julius Feldt präsentierte sich zum Abschluss noch einmal von seiner besten Seite. Gegen Uwe Runge ließ sich der TVO-Youngster auch nicht von einem 0:2 beeindrucken und zwang seinen Kontrahenten noch in den fünften Satz. In diesem hatte der Oytener dann aber mit 8:11 das Nachsehen.

„Uns war im Vorfeld deutlich bewusst, dass es eine ganz schwere Saison werden wird. Insgeheim hatte ich jedoch schon mit etwas mehr Punkten gerechnet. Dennoch war nicht alles schlecht, da wir die gemachten Erfahrungen mit in die neue Saison nehmen werden und dort sicher eine etwas bessere Rolle spielen werden“, ist Kramer überzeugt.

kc