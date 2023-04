Richtungsweisendes Duell für die TV Oyten Vampires

Von: Kai Caspers

Im Spitzenspiel gegen Friedrichsfehn muss sich Oytens Pia Franke auf jede Menge Gegenwehr einstellen. © häg

Können die Damen des TV Oyten Vampires noch in den Oberliga-Titelkampf eingreifen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es spätestens nach dem Duell gegen Friedrichsfehn.

Oyten – Verlieren verboten! Wollen die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen, zählt im Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn (So., 14.45 Uhr) nur ein Sieg.

Oytens Trainerin Carolin Sunder erwartet ein sehr gutes Spiel

„Das Spiel ist schon richtungsweisend. Aber ich freue mich darauf. Denn wir haben gut trainiert und die Mädels haben richtig Bock“, war Oytens Trainerin Carolin Sunder die Vorfreude ganz deutlich anzuhören. „Zumal wir aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen haben“, erinnert Sunder an die 27:31-Niederlage. „Wir waren allerdings unter schwierigen personellen Bedingungen angereist. Das sieht dieses Mal wesentlich besser aus“, muss die TVO-Trainerin nur auf Kim-Laura Schmelz, die für die A-Jugend im Einsatz ist, verzichten. „Friepe ist ein unbequemer und spielstarker Gegner. Die Mannschaft hat jetzt nicht so viele Individualistinnen, sondern kommt eher über das Kollektiv. Die Mischung zwischen Routiniers und gut ausgebildeten jungen Spielerinnen stimmt auf jeden Fall. Darüber hinaus stellt Friepe eine gute Deckung und verfügt über eine starke Torhüterin, die wir nicht warm werfen dürfen“, weiß Sunder um die enormen Qualitäten einer Tomke Wiechmann. „Aber auch wir wissen, was wir können. Rufen wir unsere Leistung ab, kann es nicht nur ein interessantes, sondern auch ein sehr gutes Spiel werden!“ kc