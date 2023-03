TSV Bassen: Richert und Moffat haben Elfmeter-Allergie – 0:0

Von: Hendrik Denkmann

Drei Protagonisten unter sich: Sottrums Eike Buckenberger (Mitte) verursacht mit einem Handspiel den zweiten Elfmeter. Bassens Marlon Richert (l.) und Mark Moffat vergeben jeweils vom Punkt. © Denkmann

Zwei Elfmeter verballert: Der TSV Bassen musste sich trotz dieser Chancen am Sonntag im Bezirksliga-Duell beim TV Sottrum mit einem 0:0 begnügen.

Sottrum – Kurz vor der Pause fragte Co-Trainer Leif Heinsohn an der Seitenlinie stehend seinen Chef: „Was machen wir jetzt?“ Jannis Oberbörsch entgegnete ihm: „Geduld – wir müssen geduldig sein.“ Die brauchten seine Bezirksliga-Fußballer des TV Sottrum gegen den abstiegsbedrohten TSV Bassen in der Tat. Hinzu kam eine Prise Spielglück und ein sicherer Rückhalt Tobias Engel, der seinen Mannen mit einem gehaltenen Elfmeter auf dem seifigen Nebenplatz an der Wieste das 0:0 festhielt.

Der wegen einer Erkrankung fehlende Yannick Böhling verfolgte die Partie von außen und meinte auf die ersten 50 Minuten angesprochen: „Auf dem Platz passiert nie etwas Spektakuläres.“ Bis zu diesem Zeitpunkt behielt der Außenbahnspieler recht. Kurz darauf setzte der Starkregen von oben ein und das Spiel nahm mit zwei Elfmetersituation innerhalb einer Viertelstunde an Fahrt auf. Zunächst traf Sottrums Innenverteidiger Dominik Reuter bei einem Pressschlag seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze (55.). „Kann man geben, muss man aber nicht“, meinte Bassens Co-Trainer Kai Wessel. Sein Gegenüber Oberbörsch wiederum habe „keinen“ Elfmeter in dieser Szene gesehen.

Kai Wessel: „Müssen die Punkte mitnehmen“

Bei Strafstoß Nummer zwei sah er die Schuld eindeutig bei seinem zweiten Innenverteidiger Eike Buckenberger: „Ja, das war ein klares Handspiel.“ Wessel gab an, dass er die Szene in der 67. Minute nicht gesehen habe. Zweimal gingen die Gäste ohne Zählbares aus. Erst setzte Marlon Richert den Ball gut eineinhalb Meter neben den Pfosten. Den zweiten Versuch zwölf Minuten später von Mark Moffat parierte Engel, weshalb Wessel betonte: „Bei zwei Elfmetern für uns müssen wir sehen, dass wir die drei Punkte auch mitnehmen.“

Als „zu wenig“ bezeichnete Oberbörsch ebenfalls die Ausbeute seiner Mannen und erklärte: „Defensiv haben wir eine gute Struktur – gerade in der ersten Halbzeit. Offensiv fehlt uns momentan aber einfach die Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Es versucht keiner, mal etwas Individuelles zu machen.“ Folgerichtig resultierten die drei auffälligsten Szenen der Gastgeber aus einem Standard. Buckenberger köpfte den Ball aber zum einen nach einer Ecke von Luca Rindfleisch in die Arme von Keeper Claas Möller (7.) und am Tor vorbei (38.). Einen Freistoß setzte Sinan Reiter aus gut 25 Metern knapp über das Bassener Gehäuse (9.).

Verbesserungen resultierten auch aus einer kurzzeitigen Systemumstellung der Sottrumer vom klassischen 4-2-3-1 auf ein 3-4-3 nicht. „Ich hatte das Gefühl, dass die anderen umgestellt haben. Ich habe mir davon erhofft, dass wir die offensiven Räume besser bespielen. Das war aber nicht der Fall. Deshalb habe ich wieder zurückgestellt, um defensiv wieder kompakter zu stehen“, erläuterte Oberbörsch die taktische Maßnahme zwischen der 25. und 40. Minute. Selbst mit der gewohnten Viererkette ließ seine Mannschaft die Gäste im zweiten Durchgang ins Spiel kommen und verlor in der Defensive zeitweise die Ordnung. „Ab da hatten wir mehr spielerische Anteile“, beobachtete Wessel und fügte an: „So nehmen wir einen Punkt mit. Hätte mir das jemand vor dem Spiel gesagt, hätte ich das so unterschrieben.“ Oberbörsch zeigte sich hingegen enttäuscht: „Das Spiel hat keinen Sieger verdient. Das war einfach zu wenig.“