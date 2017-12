Reschke steigt in Ottersberg aus

Ottersberg - Fußball-Landesligist TSV Ottersberg kann ab sofort nicht mehr auf seinen baumlangen Stürmer Roman Reschke zurückgreifen. Der Blondschopf schloss sich in der Rückrunde der vergangenen Saison den Grün-Weißen an, wird nun aber zurück zum Bremer Landesligisten OT Bremen wechseln.

„Er hat sich in seiner Zeit bei uns wirklich tadellos benommen, konnte aber den zeitlichen Aufwand nicht mehr leisten. Deshalb ist es okay, dass er wieder nach Bremen geht“, so Ottersbergs Trainer Jan Fitschen. Verzichten muss der Übungsleiter in den kommenden sechs Monaten auch noch auf Daniel Moderau, der Neuseeland bereisen wird.

vst