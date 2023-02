Fußball-Kreisliga: Definitiv keine Relegation

Von: Frank von Staden

Platz zwei heißt in der Fußball-Kreisliga auch weiterhin: Erster Verlierer. Das bestätigte Funktionärin Claudia von Kiedrowski noch einmal auf Nachfrage, nachdem es zuletzt um die Aufstiegsregelung einige Irritationen gab.

Verden – Zuletzt liebäugelte der SV Hönisch aufgrund seiner qualitativ starken Zugänge mit Kreisliga-Platz zwei, zuvor steckten sich auch schon andere Vereine den Vizetitel als Ziel, nachdem die Meisterschaft wohl für den bisher so formstarken TSV Etelsen II gebucht sein dürfte. Was natürlich Quatsch ist, dafür ist die im März weiterführende Saison noch viel zu lang. „Wir bleiben da zumindest auf dem Boden. Der Weg ist noch sehr weit“, winkt Etelsens Trainer Andy Wilkens schnell ab, wenn er auf dieses Thema angesprochen wird.

Allerdings stellt sich da die Frage, warum der ein oder andere Kreisliga-Klub so scharf auf Tabellenrang zwei zum Saisonende ist. Ausschlaggebend könnte dafür durchaus die Ausschreibung des NFV Kreis Verden sein. Denn die besagt unter dem Punkt Aufstiegsregelung: „Der Meister der Kreisliga steigt, vorbehaltlich der entsprechenden Regelungen in der Ausschreibung des NFV Bezirkes Lüneburg, in die Bezirksliga Staffel 3 auf. Die zweitplatzierte Mannschaft nimmt, vorbehaltlich der entsprechenden Regelungen in der Ausschreibung des Bezirkes Lüneburg, an den Relegationsspielen zur Bezirksliga 3 teil.“ Zu beachten ist dabei der Einschub „vorbehaltlich der entsprechenden Regelungen in der Ausschreibung des NFV Bezirkes Lüneburg“. Und in der ist klar zu lesen unter Punkt 2.6, Relegationsspiele: Für die Saison 2022/23 im Herrenbereich ausgesetzt! Und dieser Satz hebt sich aufgrund seiner Wichtigkeit auch noch in roter Schrift ab.

„Das habe ich aber vor der Saison fast schon gebetsmühlenartig heruntergespult! Natürlich wird es für die Zweiten der Kreisligen Verden, Rotenburg und Osterholz keine Relegation geben, denn die Bezirksliga 3 soll und muss so schnell wie möglich wieder auf ihre Sollstärke von 16 Mannschaften schrumpfen“, erstickt da auch die zuständige Bezirksliga-Staffelleiter Claudia von Kiedrowski jede Hoffnung gleich im Keim und fährt fort: „Diese Liga ächzt quasi unter ihrer Last von 18 Teams. Und selbst bei der hohen Anzahl an Abstiegsplätzen (Anm.d.Red.: fünf Teams) ist es durchaus möglich, dass wir trotz des Verzichts einer Relegation auch in der kommenden Saison wieder mehr Mannschaften in der Bezirksliga 3 haben werden, als es angedacht ist!“ Nämlich dann, wenn der momentane Tabellenletzte FC Hambergen, der ebenfalls abstiegsbedrohte TB Uphusen, der noch längst nicht sichere TSV Etelsen oder auch wider Erwarten der FC Verden 04 absteigen. Diese vier Teams müssten dann von der Bezirksliga 3 aufgefangen werden. Claudia von Kiedrowski: „Gut möglich also, das es auch in der kommenden und übernächsten Saison keine Relegationsspiele geben wird und immer nur jeweils die Meister der drei Kreise aufsteigen werden!“

Anders sieht es in den anderen drei Staffeln des Bezirks Lüneburg aus. In der 2 und 4 könnte es durchaus wieder Entscheidungsspiel am Saisonende geben. „Dort ist die Abstiegszahl nicht hoch. Derzeit haben bereits einige Vereine angefragt, ob die generelle Absage an Relegationsspielen nicht gekippt werden könnte. Doch wie gesagt, das hängt eben auch damit zusammen, was aus der Landesliga herunterkommt. Für den Kreis Verden jedenfalls gibt es da erst einmal keine Hoffnung.“

Heißt im Klartext: Wer am Saisonende Platz zwei in der Fußball-Kreisliga belegt, ist erster Verlierer!