In Rekordzeit zum Triathlon-Gesamtsieg

Verden - Was für ein beeindruckender Auftritt! Der Aller Express macht seinem Namen weiterhin alle Ehre. Beim Triathlon in Munster sicherten sich Joachim Strobach, Jörg Dähn und Fisha Werede über die Sprintdistanz von 500 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen nicht nur den Gesamtsieg, sondern stellten in 58.19 Minuten zudem einen neuen Streckenrekord auf.

Auch wenn das Wetter wieder einmal bescheiden war, verzeichnete die Veranstaltung mit 15 Staffeln und 170 Einzelstartern eine Rekordbeteiligung. Von daher war es auch kein Wunder, dass es beim Schwimmen schon richtig zur Sache ging. Joachim Strobach hatte sich in der ersten Startreihe eingereiht. Durch die große Gruppe und durch das Reinlaufen in den See kam es am Anfang zu einem regelrechten Getümmel. „Die ersten 150 Meter waren extrem hart. Da kein normales Schwimmen möglich war, bekam ich teilweise nicht richtig Luft“, erklärte Strobach. Erst nach dem Wendepunkt wurde es deutlich besser, hatte der Oytener seinen Rhythmus gefunden. „Da konnte ich noch ein paar Plätze gut machen“, freute sich der 59-Jährige. Als Siebter stieg Strobach aus dem Wasser und übergab den Transponder an Radfahrer Jörg Dähn.

Durch den schnellen Wechsel ging Dähn als Fünfter auf die Radstrecke. Dort machte er von Beginn an Druck und fuhr bereits nach kurzer Zeit und einem 40er Schnitt bis auf den dritten Platz vor. Mit Darg Störmer aus Hildesheim und Jonathan Pargätzi aus Lüneburg lagen nur noch zwei Einzelstarter vor dem Verdener. Mit nur knapp 30 Sekunden Rückstand kam Dähn in die Wechselzone und schickte Fisha Werede auf die fünf Kilometer.

Werede im Höllentempo unterwegs

Die beiden Einzelstarter vor Augen legte Werede, angefeuert durch die zahlreichen Zuschauer, sofort ein Höllentempo vor. Nach gerade einmal 1,5 Kilometern hatte er den vor ihm platzierten Dag Störmer schon eingeholt. Allerdings war auch Spitzenreiter Pargätzi richtig schnell unterwegs. Doch Werede hatte heute einen unbändigen Willen und lief nach drei Kilometern zu Pargätzi auf. Der versuchte zwar an ihm dranzubleiben, doch Werede war nicht mehr zu stoppen und hatte im Ziel dank der besten Laufzeit von 15.50 Minuten einen Vorsprung von zehn Sekunden auf Einzelstarter Jonathan Pargätzi. Den zweiten Platz in der Staffelwertung belegte die SRK Luhetal in 1.04. 35 Stunden.

Der Aller Express gewann als Sieger in Rekordzeit somit auch die erstmals ausgeschriebene Stadtmeisterschaft von Munster. Dafür gab es vom Ausrichter einen großen Wanderpokal. „Natürlich wollen wir diesen im nächsten Jahr verteidigen“, gab Strobach zu verstehen.

Nächste Woche startet der Aller Express beim Silbersee Triathlon in Stuhr, für den bereits 60 Staffeln angemeldet sind. „Dort gehen wir in einer anderen Besetzung an den Start, da Jörg Dähn andere Wettkämpfe für sich geplant hat. Auch Fisha Werede kann nicht dabei sein. Daher gilt es abzuwarten, wie wir da abschneiden werden“, so Strobach.