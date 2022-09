Reiten: Verdenerin Vivien Hasenklever feiert gleich zwei Triumphe

Dritter im S**-Springen: Oliver Ross. Archiv © Wächter

Reichlich Erfolge gab es für die Aktiven aus dem Kreis Verden auf diversen Turnierplätzen. In Klein Varlingen gewann Vivien Hasenklever auf der achtjährigen Oldenburger Stute Chlo’e (Cinsey x MV Verdi) ein Springen mit steigenden Anforderungen in der Klasse L sowie ein L-Springen. Die junge Reiterin holte in beiden Prüfungen einen tollen Sieg für den Verdener Schleppjagd-RV.

Verden – Das Highlight des Turniers war ein S**-Springen mit Stechen, in dem Oliver Ross (RV Aller-Weser) mit Fipi einen starken dritten Platz holte. Außerdem belegte Ross mit dem Hengst auch noch Platz drei im Punktespringen der Klasse S*. Etwas schneller waren aber noch Anina Nordström aus Thedinghausen und Gabalier. Die Finnin konnte sich außerdem noch einen zweiten Platz in einem L-Springen für Jungpferde sichern und holte Rang drei im M*-Springen. Zuvor gewann Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) mit der fünfjährigen Hannoveraner Stute Bold Type (Brantzau x MV Quaid) eine Springpferdeprüfung der Klasse A*. Im M*-Springen wurde Amanda Isaksson mit Odessa Zweite.

Dora Asendorf gewinnt S**-Dressur in Asendorf

Das Turnier in Worpswede endete für Dora Asendorf vom RV Aller-Weser mit einem tollen Erfolg in der S**-Dressur. Im Sattel von Romino, einem elfjährigen Hannoveraner Wallach von Romancero, erreichte sie eine Wertung von 69,658 Prozent. In der S*-Dressur schrammte Dora Asendorf mit Romino knapp am Sieg vorbei. Hier belegte das Erfolgsduo Platz zwei. Hinter ihr freute sich Jana Kahrs (RFG Fischerhude) auf Noblesse über Platz vier.

Hendrik Baumgart holte auf diesem hohen Level ebenfalls eine Platzierung für den RV Aller-Weser, er wurde in einer weiteren S*-Dressur mit D’Avenir Zweiter. In einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M wurde Ulrike Hatzl mit France Gall Dritte. In der M*-Dressur holte sie mit Dree Böken’s Don Schufros Märc Platz vier. Hatzl belegte noch in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L mit Dietje Rang drei nur knapp vor Vereinskollegin Kathrin Dittmer und Miss Balou.

Sandra Frieling in Wietzen zweimal top

Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) holte in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* mit Nachwuchspferd Champion’s Tattoo Platz zwei. Mailin-Sophie Meyer (RC Hagen-Grinden) belegte auf Cantana Platz drei in einem Stilspringen der Klasse A*. Mone Kuhlmei (Verdener Schleppjagd-RV) und Livano belegten in einer L*-Dressur den Ehrenrang. Philine Behrens (RV Aller-Weser) und Finn Crisp wurden in einer zweiten Prüfung auf diesem Niveau Vierte.

In Wietzen gab es ebenfalls einen Erfolg im Dressurviereck. Sandra Frieling und Fürst Fiete, ein vierjähriger Hannoveraner Wallach von Fürst Romancier, gewannen nicht nur eine Reitpferdeprüfung, sondern auch eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Das Paar vom RV Aller-Weser erhielt eine Wertnote von 8,6. Cevin Chan (RV Graf von Schmettow) holte im Sattel von Freifrau Platz drei. Auf Felicity Romance konnte er sich sowohl in der M*-Dressur als auch in der Dressurreiterprüfung auf demselben Level Rang vier schnappen.

Anna-Lena Vagt siegt in Bassum

In Bassum war Carina Masanek für die RG Klein Hollen erfolgreich. Sie belegte mit Saphir Platz zwei einer A**-Dressur. Mayleen Wolf (RV Hülsen-Aller) und Nanja wurden Dritte im E-Springen und Sophia Elena Plöhn (RV Aller-Weser) wurde mit Pandora Zweite im Stilspringen. Auch der Nachwuchs war erfolgreich: Liam Nagel und Chanel sicherten sich erstmals Platz drei im Springreiterwettbewerb. Anna-Lena Vagt (RV Aller-Weser) und Steverheides Wolfsblut gewannen einen Reiterwettbewerb.