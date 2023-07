Reiten: Verden sucht ab 1. August wieder seine Champions

Bei den Verdener Championaten am Start: Lokalmatadorin Greta Heemsoth auf Boa Vista. © Wächter

Vom 1. bis 6. August werden auf dem Turnierplatz inmitten des Rennbahngeländes an der Lindhooper Straße wieder die prestigeträchtigen Verdener Championate ausgetragen.

Verden - Im Mittelpunkt des Events in der Allerstadt stehen Dressurprüfungen von Reitpferdewettbewerben bis hin zum Grand Prix. Hinzukommen Höhepunkte wie die Herwart von der Decken-Schau, eine Fohlen- und Zuchtstuten-OnLive-Auktion sowie ein Hannoveraner Championat für sieben- und achtjährige Dressurpferde. Des Weiteren präsentieren sich die besten U25-Reiter und Reiterinnen in einer zur Qualifikation zum Piaff Förderpreis, die drei- und vierjährigen Reitpferde werden gleichzeitig für das Bundeschampionat im nordrhein-westfälischen Warendorf gesichtet.

Die fünf- und sechsjährigen Dressurpferde können sich für das Bundeschampionat qualifizieren und zusätzlich auch für das Finale des Hannoveraner Championats des jeweiligen Jahrgangs. Los geht es am Dienstag mit Reitpferdeprüfungen, das Championat der Reitponys findet am Mittwoch statt.

Die Herwart von der Decken-Schau wartet am Donnerstag auf zahlreiche Zuschauer, während die Auktionen am Freitag im Fokus stehen. Großen Sport bis zur schweren Klasse sowie die Finals der Reitpferde gibt es am Samstag und Sonntag. Der Eintritt bei den Verdener Championaten ist frei. Es gibt außerdem ein Gastronomiezelt und andere kulinarische Angebote. kk